Alain Cabanes serà el secretari d'estat d'Esports

Andorra la VellaUna de les incògnites que quedaven per resoldre en el nou executiu, l'ha desvetllat avui la flamant ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell. La seva mà dreta en matèria esportiva serà el conseller general per Andorra la Vella, Alain Cabanes. El que va ser primer judoka, i després president de la Federació Andorrana de Judo, càrrec que ostenta des del 2012, assumirà les funcions que en la darrera legislatura va realitzar Justo Ruiz.

Com a esportista, als 16 anys va aconseguir el cinturó negre, i va començar a compaginar la seva tasca com a judoka i entrenador, arribant al seu millor moment el 1993, on va guanyar un bronze a Malta en els V Jocs dels Petits Estats. Professor de l'escola andorrana, va participar en el govern del comú d'Andorra la Vella en la darrera legislatura, on va deixar la seva posició de conseller per acompanyar a Conxita Marsol en la llista parroquial que es va imposar a les eleccions generals del passat 2 d'abril. Prèviament, havia estat director d'esports del comú i va exercir com a professor en l'escola andorrana.