Juanín Marcos tomba el MoraBanc

LleidaUn imperial Juanín Marcos (33 punts) i el sempre espectacular Michael Carrera han donat la Lliga Catalana LEB al Força Lleida. El MoraBanc, que ha tingut el partit a les seves mans, doncs a un minut pel final dominava per 7 punts, tal com li va passar l'anada, no ha sabut tancar el partit i ha acabat doblegant el genoll (101-97) contra els lleidants. Lezkano caldrà que prengui nota, ja que ha perdut els dos partits contra Encuentra, i és un avís important del que es trobaran els andorrans durant tota la temporada en la Lliga LEB.

L'inici del partit ha estat un intercanvi constant de cistelles entre el base local, Juanín Marcos, i el pivot vistant, Felipe dos Anjos. El primer gran màxim avantatge del MoraBanc l'ha signat el canoner Dee, que des de la cantonada ha fet pujar el 14-21, aconseguint el màxim avantatge del matx. Després d'un intercanvi de cistelles, Schreiner, en convertir un triple des de la cantonada ha tornat a fer pujar el +7 marcador, quan restaven 49 segons per acabar el primer quart (19-26). El temps del parcial s'ha esgotat sense que hi hagués més cistelles.

L'arrencada del segon quart ha estat molt bona per al MoraBanc, que ha estat a punt de trencar el partit. Un triple de Dee ha situat l'avantatge en +7. Eren minuts bons per a l'Andorra que, malgrat això, no ha superat aquest avantatge. En aquest punt, Encuentra ha mogut la banqueta, ha tornat a asseure a Michael Carrera i ha tornat a erigir-se Juanín Marcos, que amb un triple i una penetració ha aconseguit situar un altre cop el Força Lleida dins el partit (37-37). L'argentí cedit pel Barça ha arribat als 14 punts quan restaven 2:13 per acabar el segon quart.

Lezkano ha aturat el partit i ha canviat el timó, tornant a situar Speight en la posició de dos, per tal de desgastar Marcos amb la seva electricitat. Intercanvis en el joc interior han situat el partit 39-39 quan mancaven 52 segons per al descans. Una tècnica i dos rebots ofensius de dos Anjos han donat tres punts d'avantatge als visitants. El pivot brasiler, determinant en les dues cistelles, se n'ha anat cap als 10 punts. Hi havia sis segons de decalatge de sis segons, fet que obligava que, com a mínim, hi hagués dues possessions. Marcos no ha jugat bé la primera i el Força Lleida ha esgotat la possessió sense llençar. Amb 5.1 Speight ha fet una ràpida transició i ha rebut personal, amb només tres segons transcorreguts. Dee ha fallat el darrer llançament i el marcador al descans era de 39-42.

Després del descans, el MoraBanc ha continuat dominant i Czerapowicz ha situat el 39-44. Els jugadors interiors visitants van prendre bona nota del partidàs de Vucetic en l'anada i els Llovet i companyia han extremat la defensa sobre el bon pivot local. Maric, des de la zona de tirs lliures ha tornat a situar el +7 al marcador (41-48). El Força Lleida, però, no perdia la cara al partit i Vucetic, amb un 2+1 ha tornat a situar els seus a -4. Encuentra ha ordenat pressió tota la pista, fet que l'electricitat d'Speight ha pogut trencar, però una bona defensa interior dels locals ha fet perdre la pilota a Llovet, que ha rebut dins amb desavantatge. Lobo ha anotat en la posterior acció i deixat el matx en 46-48, completant un 5-0 per als de casa. Dee ha anotat, però un nou 2+1 de Vucetic ha deixat el lluminós en 49-50. Lobo ha tingut l'opció de capgirar el marcador des dels 6.75, però ha fallat. Imprecisions del MoraBanc donaven noves opcions al Lleida.

El festival Marcos

Marcos ha empatat a 54, però en la jugada immediatament després Speight li ha tornat la jugada de 3 punts; restaven 4 minuts de quart. Després d'un intercanvi de cistelles i moltes imprecisions, Juanín Marcos ha clavat un nou triple per fer pujar el 61-59. Bartolomé ha intentat replicar, però ha fallat des de la cantonada. Els de Lezkano entraven al darrer minut per sota, però com sempre en els moments calents, Dee ha tornat a empatar el matx a 61. Una darrera acció dels visitants ha donat un mínim avantatge abans de cloure el quart (61-63).

El darrer parcial ha començat amb Carrera empatant el matx des de sota la cistella. El jugador franquícia local, que no ha tingut el millor dels dies en la faceta anotadora, s'ha posat la granota de feina i ha començat a discutir els rebots als interiors visitants. Els locals han donat la volta al marcador de la mà, precisament, del veneçolà que ha signat un parcial de 4-0 i ha capturat tres rebots. Els primers punts del MoraBanc han trigat dos minuts llargs en arribar. Dee, de quasi 7 metres, ha tornat a capgirar el marcador (65-66). Speight, que ha destapat el pot de les essències quan el seu equip més ho necessitava ha robat una bola i ha assistit a Czerapowicz perquè el polonès anotés de tres, obrint un festival de triples. Dos de Marcos, un d'Andric, un de Vucetic, una cistella de dos Anjos i un nou triple de Dee han situat el 74-77 a falta de cinc pel final. Els locals han tornat a empatar gràcies al seu pivot tirador. Cal recordar que el Força Lleida arrencava la tornada de la final amb dos punts d'avantatge.

Dos Anjos, amb un tap imperial a Vucetic, ha evitat que els locals agafessin l'avantatge. El brasiler duia 16 punts i un gran treball defensiu quan Lezkano li ha donat descans per tenir-lo fresc pel darrer tram. Maric ha respost bé agafant el relleu de dos Anjos i el 34 ha anotat els dos tirs lliures (77-79) a 2:50 i el Força Lleida en bonus. En aquest nou context els àrbitres shan xiulat falta en atac de Vucetic en el bloqueig i el MoraBanc ha disposat d'una possessió per ampliar la diferència però Speight ha fallat. En l'altra cistella, Marcos també ha marrat una entrada franca i Maric ha capturat el rebot. Precisament, el pivot balcànic ha situat el +4 tot convertint dos tirs lliures. L'interior ha estat clau en les dues cistelles, tancant el rebot.

Andric ha situat el +7 en un triple, però Carrera li ha pagat amb la mateixa moneda (80-84). Amb tot a favor, Speight ha perdut una pilota per situar-se sis per sobre i quan faltava un minut el partit tornava a començar. Marcos, que no perdona dues vegades, ha anotat ara sí amb una penetració (82-84). El Força Lleida ha eixugat cinc punts en un tancar i obrir d'ulls i ha empatat la final amb només 47 segons per jugar-se. Dee ha fallat un triple i Carrera, que ha aparegut quan més el necessitava, ha aprofitat la passivitat defensiva del MoraBanc i ha empatat el matx (84-84). Els del Principat tenien la darrera possessió, amb 5.4 segons per jugar-se. Els de Lezkano necessitaven una cistella de dos, per anar a la pròrroga, o una de tres, per guanyar la final. Andric ha rebut a la pintura, després d'un ràpid joc de passades, i ha rebut falta. El zero del MoraBanc, ha anotat els dos tirs (84-86). Gerard Encuentra ha demanat temps mort, amb 2.8 pel final i assajar així una darrera jugada, arrencant des de mig camp. Lezkano, per la seva part, ha demanat evitar faltes, doncs ambdós equips estaven ja en bonus. Marcos ha servit per Lobo, que ha fallat, i el partit se n'ha anat a la pròrroga.

Prórroga lleidatana

El Lleida ha començat la pròrroga amb un triple, i malgrat la cistella del MoraBanc després, Marcos ha aconseguit un 2+1, però ha marrat el tir lliure (89-88). El base argentí s'ha elevat fins als 30 punts amb aquesta acció, a la que ha respost Dee amb un triple. Speight, que ha perdut una pilota fàcil, ha estat prou hàbil per fer fallar Brito en el contracop. Marcos, Dee i Gonzàlez s'ha intercanviat triples en cada cistella (97-95). L'escorta ex d'Estudiantes, ha rebut una falta personal a un minut i tres segons pel final, i ha tornat a empatar el partit (97-97). Aquest resultat però donava la Lliga Catalana al Força Lleida. Carrera ha tornat a assumir la responsabilitat i ha anotat, i en la jugada següent, una bona defensa del veneçolà ha fet fallar Speight. Lobo ha recollit el rebot, i Lobo ha anotat des del tir lliure (101-97). El MoraBanc ha intentat un darrer ruix, però sense sort. Partit i Lliga Catalana per un Força Lleida que ha sabut no perdre mai la cara al partit.

Parcials: 19-26, 20-16, 22-21, 23-23, 17-11.