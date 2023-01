L'Espanyol, l'equip que més brilla a la nova lliga presidida per Gerard Piqué

BarcelonaTot i no formar part de la llista d’equips d’inscrits, l’Espanyol serà un dels clubs que més brillaran a la primera temporada de la nova lliga amateur impulsada i presidida per Gerard Piqué, la Kings League. Vuit dels 12 equips fundadors d’aquesta competició, de fet, tindran almenys un representant amb passat al club espanyolista. De moment ja són 11 (un entrenador i una desena de jugadors) els participants que tenyiran de blanc-i-blau una competició que ha nascut amb la idea d’entretenir i d’atrapar el públic més jove trencant amb les normes clàssiques del futbol convencional .

El fet que la primera edició de la Kings League es disputi en un pavelló situat a la Zona Franca, al port de Barcelona, provoca que un bon grapat de velles glòries d’equips com l’Espanyol i el Barça puguin ser considerats com a amfitrions d’aquesta cita. I precisament això els converteix en perfils atractius per als diferents streamers que presideixen la dotzena de clubs de la Kings League. Cada president pot escollir dos jugadors lliurement, fora del draft que han de superar els altres 10 membres de l’equip. Aquests, a més, gaudeixen d’un règim especial que els permet jugar només quan els hi permetin les altres feines que desenvolupen: la majoria d’exespanyolistes, de fet, segueixen vinculats al futbol amb diferents rols, des d’entrenadors de futbol base fins a comentaristes de retransmissions televisives, passant per altres càrrecs institucionals.

Amb 47 anys, Martín Posse és el més gran de tots i l’únic que ha estat escollit com a entrenador. La resta han decidit tornar a calçar-se les botes per reviure les sensacions que tenien fa alguns anys. Posse és l’encarregat d’entrenar el Kunisports, l’equip presidit pel seu compatriota Sergio Agüero. A les seves ordres tindrà Ferran Corominas, que torna a jugar un any i mig després de retirar-se, el 2021, a l’Atlètic Balears, i també Javi Chica, que va deixar el futbol en actiu el 2019 i actualment és l’entrenador del juvenil B de l’Espanyol. Un altre tècnic del planter blanc-i-blau (concretament, del cadet A), Alberto Lopo, participa a la Kings League a l’equip Pio FC, de la streamer mexicana Rivers.

Tots ells van compartir equip amb un altre il·lustre exjugador blanc-i-blau: Raúl Tamudo. El de Santa Coloma de Gramenet ha estat escollit el jugador número 11 del Porcinos FC, l’equip d’Ibai Llanos. Una incorporació que no va fer gaire gràcia a Piqué, que va tirar de sarcasme: “Investigarem aquest fitxatge, com ho fem amb tots els de la Kings League, per si hi ha hagut algun tema de drogues o armes”. A banda de ser el responsable de coordinació institucional de l’Espanyol, Tamudo també exerceix com a adjunt a la direcció esportiva del club periquito.

Un altre exdavanter espanyolista, Jonathan Soriano, és l’estrella escollida pel Jijantes FC, equip presidit pel periodista Gerard Romero. “No tenia mono de tornar a jugar, però això és una cosa diferent: un xou traslladat al futbol 7”, diu a l’ARA el del Pont de Vilomara, que com Corominas va retirar-se el 2021 . Ara Soriano exerceix de comentarista a DAZN. “Un cop dins m'ha fet il·lusió veure tots els fitxatges d’excompanys amb qui havia jugat a l’Espanyol”, afegeix. La destacada presència periquita del torneig s’ha convertit en un efecte crida per a altres exjugadors que, com Soriano, no han perdut l’esperit competitiu que els va portar a triomfar en diferents clubs al llarg de les seves carreres: “Volem guanyar”.

A l’Ultimate Móstoles, de DjMariio, hi juga Sergio García, que compagina aquest rol amb el d’entrenador del juvenil A del Damm. Al mateix club cerveser, al juvenil C, hi entrena un bon amic i excompany de l'exjugador del Bon Pastor, un Joan Verdú , que jugarà al De los Troncos, l'equip presidit per Perxitaa. Allà hi coincidirà amb un altre vell conegut: Víctor Sánchez. També participen en aquest torneig Dídac Vilà (al Rayo de Barcelona, de Spursito) i Joan Capdevila, que compaginarà el seu càrrec al departament de relacions institucionals de l’Espanyol amb el de jugador al Sayans FC, de The Grefg. El de Tàrrega va mostrar-se sorprès per l’impacte mediàtic generat per aquest torneig: “M’ha escrit més gent ara que quan vam ser campions del món. Què coi és la Kings League?”. De moment, una competició presidida per Gerard Piqué que aposta per l’entreteniment i que aspiren a guanyar un bon grapat d’exjugadors de l’Espanyol.