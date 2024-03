L'estadi que l'FC Andorra farà a Santa Coloma costarà 60 milions d'euros

Andorra la VellaEl Futbol Club Andorra ha presentat avui el projecte d'Estadi i edifici Multifuncional a Govern i al comú d'Andorra la Vella. El projecte, segons fonts properes al cas, té un cost de seixanta milions d'euros que inclouen un estadi per a sis mil espectadors, un Edifici Multifuncional de la mateixa capacitat i la urbanització de tota la unitat d'actuació de la Borda Nova. En el terreny de la Família Maestre s'hauran de fer els carrers i posar els serveis per a la seva urbanització.

El club que dirigeix Gerard Piqué ha estat assessorat per l'empresa que gestiona el Wizink de Madrid pel que fa a poder establir un calendari d'esdeveniments. L'edifici Multifuncional és bàsic perquè el conjunt tricolor pugui tenir ingressos i amortitzar el preu de construir un estadi. Es preveu que al Multfuncional se celebrin els esdeveniments amb milers de persones, com concerts o la Fira d'Andorra la Vella. També hi haurà la possibilitat de dividir l'espai en mòduls per a esdeveniments amb menys espectadors.

En la reunió hi ha hagut dos aspectes importants per part dels altres protagonistes. L'FC Andorra ha deixat clar que Govern haurà de fer aportacions anuals per als esdeveniments que es facin al Multifuncional i hi ha l'opció que avancessin diners. L'executiu s'estalviaria així el cost de construcció d'un Multifuncional que superaria els 30 milions. El comú hauria de renunciar a la part que li correspon per la urbanització de la zona. Sense algun d'aquests dos elements el projecte és totalment inviable.

Les parts s'han citat per a una propera trobada un cop ja està presentat el projecte i el comú d'Andorra la Vella i Govern l'han d'analitzar.