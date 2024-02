L'FC Andorra haurà de posar-se d'acord amb el rugbi per mantenir-se a l'Estadi Nacional

Andorra la VellaLa ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha parlat davant els micròfons d'RTVA sobre el conflicte al voltant de l'Estadi Nacional, a causa del final del conveni que es va signar fa dos anys perquè l'FC Andorra pogués fer servir les instal·lacions, que s'apropaven més als requisits de la segona divisió espanyola de futbol. Fins llavors les feien servir la Federació de Rugbi i el VPC, a més de la selecció nacional de futbol puntualment.

Des de la Federació de Rugbi i el VPC ja han manifestat la seva intenció de no prorrogar l'acord actual per compartir el recinte amb l'equip de futbol de la capital. Bonell també destaca que la lliga espanyola està pressionant el club per complir uns requisits d'estadi i que, per tant, tampoc hi ha una solució fàcil per l'entitat de Piqué.

Des del ministeri insten a què totes les parts s'asseguin a la taula i arribin a un acord que sigui beneficiós per tots dos esports i les seves respectives aficions, però reconeixen que el punt de trobada està lluny ara mateix.