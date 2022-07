Maeva Estévez canvia la Federació Francesa per l'espanyola

Andorra la VellaCanvi important en la preparació de la surfista de neu Maeva Estévez. Fins ara, s'entrenava conjuntament amb les riders de la selecció nacional francesa, un fet que, des d'aquest estiu canviarà, ja que passarà a integrar-se en l'estructura de la Federació Espanyola. Així ho ha explicat el gerent de la FAE, Carles Visa, aquest matí durant la roda de premsa de presentació de la temporada 22/23 de la secció de snowbard de la Federació Andorrana. "Pensem que és un canvi molt positiu per la Maeva, perquè l'estructura i la manera de treballar de la RFEE s'ajusta més a la nostra" ha dit el gerent. Per la seva part Estévez ha comentat que "estic segura que el canvi m'anirà bé i que m'ajudarà a progressar".

Cal recordar que, actualment, la surfista està recuperant-se de la lesió al menisc i al cartílag del genoll que va patir en la passada edició dels Jocs Olímpics i que la van obligar a passar pel quiròfan el proppassat 27 de maig. "Estic en el tram final de la recuperació, però no ens marquem cap objectiu" ha explicat Estévez. Cal tenir en compte que, després de l'operació, per poder tornar a entrenar amb normalitat cap que passin uns tres mesos. Aquests es compliran a final d'agost i per aquest motiu, s'espera que la surfista pugui començar a tocar neu al setembre. Ara marxarà a Cap Breton, a un centre d'alt rendiment de recuperació d'esportistes per ultimar la posada a punt del seu genoll.

En la roda de premsa també hi ha estat present el jove de 19 anys, Mario da Cruz. Sobre la seva preparació, Visa ha declarat que "continuarà formant part del grup de seguiment" però ha apuntat que aquesta temporada ja podria disputar alguna de les curses de la Copa del Món. "En Mario ja té punts suficients per poder fer el salt i començar a disputar aquestes curses, però sense cap tipus de pressió".