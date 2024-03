"La meva denúncia anava contra Rubiales i Piqué"

Andorra la VellaDe moment el nom de Piqué no ha sortit entre els detinguts per l'operació policial per l'acord per portar la Supercopa a Aràbia. Segons ha vaticinat MiguelGalán, president del Centre Nacional de Formació d'Entrenadors de Futbol d'Espanya (CENAFE), l'autor de la denúncia d'aquest cas el 2022, el tema acabarà passant-li factura.

En una entrevista en 'Onda Cero', Galán ha remarcat que l'ex del Barcelona va ser "el principal beneficiat econòmicament", per la qual cosa confia que el seu nom acabi sortint. Galán ha detallat que la Supercopa d'Espanya és una competició "pública" delegada i que Rubiales i Piqué van pactar el seu trasllat a un altre país "sense concurs públic" i a més sense l'autorització del Consell Superior d'Esports.

Els contractes de la RFEF i Kosmos, l'empresa de Piqué amb la qual va dur a terme l'operació, s'investiguen per presumpta corrupció en els negocis, l'administració deslleial i el blanqueig de capitals. La recerca analitza la possible corrupció en els contractes amb el país àrab, perquè el trasllat de la competició espanyola a Aràbia va suposar 44 milions d'euros per a la RFEF i uns 24 per a l'empresa de Piqué.