El MoraBanc cau en l'anada de la Lliga Catalana

Andorra la VellaEl MoraBanc Andorra ha caigut (84-86) davant el Força Lleida en un partit d'allò més disputat i amb constants intercanvis en el marcador. Els locals, que han tingut en Jhonny Dee el seu millor jugador, han tingut una darrera possessió per tal d'endur-se el Trofeu d'Andorra la Vella i l'anada de la final de la Lliga Catalana. Cop de realitat contra un dels equips que seran se'ns dubte un dels outsiders per aconseguir l'anhelat ascens a l'ACB. La tornada, dijous al Barris Nord.

Primera possessió pel MoraBanc que ha començat la temporada amb un triple d'Alexis Bartololmé des de la cantonada. Els dos equips han començat amb un gran encert, ja que els primers llançaments, dos per banda, s'han anotat tots. Intercanvi de cops entre dos dels candidats a l'ascens aquesta temporada a la LEB Or. Els atacs s'han imposat a les defenses i amb només quatre minuts de joc el marcador ja era de 13-10, després d'una cistella d'Speight. No obstant això, a cada acció local, el Força Lleida replicava fins aconseguir el seu primer avantatge (13-15). Després del parcial de 0-5 Lezkano ha aturat el partit, canviant tota la rotació excepte Alexis Bartolomé.

Amb Micah Speight al timó, l'equip s'ha impregnat de l'electricitat del playmaker americà i han mostrat un bàsquet força més elèctric que la vessant més associativa de l'arrencada. El 3, absorbia molta pilota per crear espai pels seus companys i especialment se n'ha beneficiat Czerapowicz, que en aquest tram de partit ha anotat 5 punts. El base, des de la línia de tirs lliures ha situat el màxim avantatge local en el primer quart (+3), a 2:10 per l'acabament. No obstant això, un ràpid parcial del Força Lleida (0-5) ha capgirat el marcador fins a deixar-lo 22-24. Dee ha entrat per Speight i l'ex d'Estudiantes ha demostrat la seva bona mà amb 4 punts per mantenir el frec a frec d'aquest espectacular primer quart, en el que s'ha arribat amb empat a 26.

Tot i la superioritat del MoraBanc Andorra en la pintura, especialment en l'arrencada del segon quart, ha estat el Força Lleida qui s'ha imposat sota els cércols. Maric, Llobet i Czerapowicz han vist com els visitants els capturaven fins a 4 rebots ofensius en els primers minuts. Els interiors locals han respost amb un tap de Maric a una entrada de Santana i un bonic revers de Natxo Llovet. Els de la terra ferma, però continuaven sent més sòlids en el rebot i gràcies a les segones opcions s'han situat 31-33. Els de Lezkano no trobaven cistella en l'arrencada del segon quart i el Lleida ho ha aprofitat per aconseguir un nou màxim avantatge (31-36) després d'un triple. El tècnic basc ha aturat el matx quan restaven 6:11 pel descans.

Potència interior

Speight ha tornat a agafar les regnes després del temps mort i una ràpida transició del playmaker ha acabat amb una assistència per Llovet (33-36). Maric des de la zona de tir lliures ha tornat a deixar el partit en un punt. La reacció andorrana ha estat truncada per una falta antiesportiva xiulada sobre Alexis Bartolomé, molt protestada per la parròquia local. Lobo, i després Juanín Marcos en la possessió posterior no han fallat (35-40). El MoraBanc s'aferrava al matx de la mà de Maric, qui amb 5 punts consecutius ha evitat que el Força Lleida marxés. Però, de nou, l'electricitat d'Speight amb un robatori i posterior cistella, ha reduït la diferència fins als 40-42 que registrava l'electrònic a 3:25 pel descans. El tècnic visitant, Gerard Encuentra, ha demanat temps mort, però en el retorn al joc, dos Anjos ha donat la volta al marcador amb sis punts consecutius (46-42). Nou temps mort d'Encuentra, que buscava fórmules per aturar el pivot brasiler, omnipresent a les dues cistelles. Dee ha aconseguit un nou màxim avantatge (48-42) i ha estat el primer jugador en arribar als dobles dígits en sumar 11 punts. Amb aquest +6 pel MoraBanc Andorra s'ha arribat al descans.

La febre anotadora dels dos primers actes ha donat pas a les defenses. La primera cistella després del descans ha tricat 1:20 segons en arribar i l'ha anotada Alexis Bartolomé, quiha disputat minuts de qualitat. Per la seva part, el Força Lleida ha sortit centrat en poder córrer, davant la impossiblitat de fer front al potent joc interior local. Imprecisions enntre els jugadors del MoraBanc, mentre que, de mica en mica, el Força Lleida s'ha situat a un (52-51). Lezkano ha parat el partit i ha donat entrada a dos Anjos i Llovet per Andric i Maric. Una errada en la penetració del 9 ha donat possessió als de Gerard Encuentra per capgirar el marcador. La jugada, però no els ha sortit bé, i una recuperació de Czerapwicz, una transició d'Speight i una esmaixada de dos Anjos han donat +3 d'avantatge als localls (54-51). Però dos llançaments triples consecutius de Vucetic han capgirat el marcador (56-57), que s'ha elevat fins als 15 punts en el compte personal. Els dos equips han tornat a obrir el pot de les essències i Juanín Marcos i Jhonny Dee s'han replicat mútuament des de la línia de 6,75 (61-60). L'intercanvi de cops ha elevat el marcador fins als (68-64) quan restaven 37 segons del tercer quart. Juanín Marcos s'ha jugador la darrera possessió i ha aconseguit tres tirs lliures en considerar els àrbitres que Schreiner, en el tap, havia comès personal. Restaven 5.6 segons quan el base argentí ha situat el partit, altre cop, en un punt. Speight ha marrat el darrer llançament i el període ha conclòs 68-67.

Un partit de 10 minutsAmb només un quart per endavant, tot tornava a començar, doncs només un punt separava els dos equips. El primer en colpejar ha estat el MoraBanc qui ha anotat dos punts en sengles tirs lliures d'Speight (70-67). En la possessió posterior, una gran defensa dels de Lezkano ha fet exhaurir el temps de joc als visitants. Després d'un nou intercanvi de cops entre el joc interior local i els tiradors del Lleida, a 7 pel final el MoraBanc prenia 2 punts d'avantatge i possessió, gràcies a una gran defensa d'Alexis Bartolomé (76-74). I de nou, Dee posava distància amb un triple (79-74). Però un nou llançament de tres punts, en aquesta ocasió de Santana, ha deixat el matx en dos punts a cinc minuts (79-77). Els visitants però, agafats com un clau roent a Juanín Marcos i Vucetic han empatat gràcies a dos punts del pivot a 4:39 pel final. Lezkano ha demanat temps mort en veure que no hi havia manera de trencar la resistència lleidatana.

El tècnic local ha donat les regnes, per aquest tram final de partit, al veterà Schreiner secundat per Dee, Czerapowicz, Llovet i Maric. Poc protagonisme per dos Anjos en aquesta fase. L'aposta ha durat poc, doncs ràpidament Speight ha entrat per l'austríac. I precisament una connexió entre l'americà i Maric ha acabat amb la quarta personal de Vucetic. El pivot local, però, ha fallat els dos llançaments, provocant que s'entrés, d'aquesta manera als darrers tres minuts de joc amb empat a 79. Moment en què ha tornat a aparèixer Marcos. El base, propietat del Barça i pretès pel MoraBanc en pretemporada, ha anotat un triple en el darrer segon de possessió per donar avantatge al Força Lleida (79-82). Dee, infalible durant tot el partit, no ha encertat en la rèplica i Marcos ha tingut possessió per situar-se a +6, però ha marrat el llançament. Restaven 1:51 pel final amb els locals per sota el marcador. Vucetic, en la particular guerra amb Maric sota els taulers ha comès la cinquena persona amb 1:45 per jugar-se. En aquest ocasió, el local sí que ha encertat situant el matx 81-82.

Dee, que ha arribat als 20 punts, ha assumit la responsabilitat en aquests minuts calents i en una brillant penetració ha forçat un 2+1 per situar el 84-82 quan faltava un minut pel final. La rèplica visitant ha arribat en forma de triple de Brito (84-85) i en la posterior transició els locals han fallat l'atac. Speight s'ha vist obligat a fer personal sobre Santana a 10 segons pel final per aturar el rellotge. El base només ha anotat un dels dos tirs lliures situant +2 al Força Lleida. En la darrera possessió, Speight ha volgut guanyar el partit amb un triple, i malgrat ballar el seu marcador, el llançament no ha estat bo i els lleidatans s'ha emportat el triomf en el Trofeu d'Andorra la Vella i han colpejat primer en la final de la Lliga Catalana.

FITXA TÈCNCIA

MoraBanc Andorra: Rafa Luz, Dee, Bartolomé, Llobet, Maric; Speight, Andric, Schreiner, dos Anjos, Czerapowicz.

Força Lleida: Marcos, Lobo, Cuellar, Vucetic, González; Coodner, Codina, Tomasche, Brito, Santana, Castellanou

Parcials: 26-26, 22-16, 20-25, 16-19.

Poliesportiu d'Andorra.