Andorra la VellaEl MoraBanc Andorra ha anunciat un acord pel qual el jugador Tyson Pérez sortirà cedit, per una temporada, al Baxi Manresa. Després d'aquest any, l'aler pivot retornarà a la disciplina del club. Les negociacions per tal que arribés a la capital del Bages, després de la temporada en blanc que va passar a causa de la lesió, ja fa diverses setmanes que duraven, fins que han cristal·litzat en aquesta cessió.