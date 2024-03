La Unió Esportiva Engordany, condemnada a pagar 7.000 euros a dos exjugadors

Andorra la VellaLa Batllia estima la demanda interposada per l'exjugador de la Unió Esportiva Engordany Jaime Ruiz contra el club i condemna a l'entitat a pagar 5.000,98 euros en concepte de salaris deguts i altres conceptes retributius pactats, juntament amb interessos iguals al doble dels interessos legals vigents en el moment en què es produeix l'impagament. També s'hauran de declarar a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) les quantitats esmentades com a conceptes retributius. A més, s'imposa al club el pagament de les costes judicials, incloent-hi les derivades de la intervenció d'advocat. Segons exposa el document, es pot interposar recurs d'apel·lació que es presenta directament davant la Sala del Tribunal Superior de Justícia en un termini de 13 dies hàbils des de la notificació de la sentència, o sigui, des d'aquest dimecres. I el mateix ha passat amb el jugador Helder Dos Santos. La justícia ha imposat la mateixa condemna al club per impagament i haurà de pagar les costes processals i 1.925,14 euros bruts.