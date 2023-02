Els afectats per l'incendi del Normandia porten a la Batllia la reclamació de danys i perjudicis a FEDA

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 13 de febrer de 2013, va ser notícia...

Els afectats per l'incendi de la Pensió Hotel Normandia del 24 de febrer del 2010 van formular, el 30 d'octubre del 2012, una sol·licitud a Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA), reclamant una quantitat econòmica per danys i perjudicis en virtut de la responsabilitat patrimonial de l'administració, tenint en compte que una de les hipòtesis és que el foc podria haver estat causat per una sobrecàrrega de la línia elèctrica. Atès que la parapública, per la via del silenci administratiu, ha desestimat la sol·licitud, les víctimes de l'incendi, Fernanda de Jesús Santos de Melo, i Telma Silva, John Ellves, Jomazi, Geomara i Jomar Nunes de Melo, han presentat un escrit de demanda davant de la secció administrativa de la Batllia, que l'ha admès a tràmit, tal com publica el BOPA d'aquest dimecres.

La denegació tàcita adoptada per FEDA ja va provocar que la companyia d'assegurances Generali France acudís també a la Batllia per recórrer contra la decisió de la parapública, i que el Tribunal de Batlles admetés a tràmit la demanda el passat mes d'abril.

Cal recordar que l'incendi, que va tenir lloc la matinada del 24 de febrer del 2010, va causar dos morts i disset ferits de diversa consideració.