Ajornen el judici del 'cas Pallerols' per intentar arribar a un acord entre les parts

El judici del 'cas Pallerols', que havia de començar aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona, s'ha ajornat fins aquest dimarts, a l'espera de si les parts aconsegueixen arribar a un acord que eviti el procés, tal com ha informat l'Agència EFE. La Fiscalia reclama a Unió Democràtica de Catalunya gairebé 200.000 euros com partícip a títol lucratiu ja que considera que es va quedar amb part dels diners desviats mitjançant l'entramat liderat per l'empresari andorrà Fidel Pallerols.

La Fiscalia demana penes de fins a 11 anys de presó per l'anomenat 'cas Pallerols', un entramat per al suposat desviament de fons públics procedents de cursos de formació subvencionats per la Unió Europea que implica a dos exalts càrrecs de la conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya i a militants d'UDC.

Les parts implicades en el procés s'han donat de termini fins aquest dimarts a la tarda per a assolir un acord que comporti una rebaixa de les penes de presó i inhabilitació i possiblement de les indemnitzacions a pagar.

En les conclusions provisionals, la Fiscalia demana també que els processats indemnitzin, conjunta i solidàriament, al Departament de Treball amb 595.972,61 euros, quantitat que haurien desviat de les subvencions rebudes per Pallerols per a la realització de cursos de formació.

Segons la Fiscalia, el Departament de Treball va adjudicar entre 1994 i 1998 cursos de formació per un volum total de 8,8 milions d'euros a tres societats de l'empresari controlat per Pallerols, a canvi que aquest els tornés un 10% de l'import, que en bona part va acabar en mans d'UDC.

Les defenses esgrimeixen que en la causa concorre l'atenuant de dilacions indegudes, donat el temps transcorregut des de l'inici de la investigació, que va començar el 1999 i es remunta a subvencions cobrades des de 1994.