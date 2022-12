La baixada de pistes provoca retencions durant tres hores

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 28 de desembre de 2012, va ser notícia...

Aquest divendres a la tarda ha estat un dels dies més complicats a nivell de circulació d'aquestes festes nadalenques a causa de l'afluència de visitants. Els desplaçaments des de les estacions fins a les parròquies centrals han provocat importants retencions a la CG2 i a la CG4 que s'han allargat entre les 16 i les 19 hores, tal com ha informat el Centre Nacional del Trànsit. Concretament, s'han registrat problemes entre Erts i la Massana, i a les entrades nord de les poblacions de Canillo i d'Encamp.

A banda de les cues de baixada de pistes, també hi ha hagut retencions per sortir pel país, de fins a 4 quilòmetres per la frontera del Pas de la Casa i d'1,5 per la del Riu Runer. A més, cal mencionar les retencions entre la Margineda i Sant Julià de Lòria, i la lentitud de trànsit al centre del país.