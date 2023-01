Els bombers actuen en un incendi de matolls a Prada Casadet

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 6 de gener de 2013, va ser notícia...

Els Bombers d'Andorra han hagut d'actuar aquest diumenge a la tarda en un petit incendi de matolls que cremava entre la plaça de braus i Prada Casadet. L'avís l'han donat a les 17.20 hores els veïns, però també la policia i els agents de circulació, ja que es tracta d'una zona cèntrica de pas habitual. Per la seva situació i per la proximitat de diversos vehicles estacionats, els bombers han desplaçat tres vehicles per remullar la zona, segons han informat des del cos. Finalment només han resultat afectats quatre metres quadrats de vegetació i no s'ha hagut de lamentar danys personals ni materials.