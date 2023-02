Camp avança que el gener es tanca amb menys visitants dels previstos a causa del mal temps i la crisi

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, l'1 de febrer de 2013, va ser notícia...

El ministre de Turisme i Medi Ambient, Francesc Camp, ha fet aquest divendres un balanç de la primera meitat de la temporada d'esquí assegurant que el desembre ha anat força bé, sobretot pel que fa al Nadal, però que sembla ser que durant aquestes darreres setmanes de gener no ha vingut tanta gent com es preveia a causa del mal temps que ha fet, i també per culpa de la crisi a Espanya, que tal com han pogut copsar dels operadors turístics andorrans a Fitur, 's'està notant'. De fet, Camp ha explicat que a la fira s'ha fet molta feina, i s'han pogut establir contactes amb països com la República Txeca i el Brasil, per tal que durant el primer semestre de l'any s'hi puguin desplaçar per establir acords comercials amb els operadors turístics i poder fer venir turistes d'aquests dos mercats, que creu 'que poden aportar molt'.