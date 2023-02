Canillo reallotja una seixantena de turistes que dormien al Pas de la Casa

CanilloTal dia com avui de fa 10 anys, el 7 de febrer de 2013, va ser notícia...

El Palau de Gel de Canillo ha estat el lloc on s'han centralitzat les tasques de reallotjament dels turistes que dormien principalment al Pas de la Casa, i també algun a la zona de Bordes d'Envalira. El ministre d'Economia i Territori, Jordi Alcobé, que ha estat col·laborant en els treballs, ha explicat a l'ANA que un cop s'ha decidit tancar definitivament la carretera a partir de Soldeu, a causa del risc d'allaus, s'ha anat contactant amb totes les persones que esperaven per arribar al Pas de la Casa per trobar-los una solució a l'hora de passar la nit. Els treballs s'han centralitzat al Palau de Gel i han anat a càrrec dels membres del Comú de Canillo. Principalment, les persones s'han reallotjat en quatre hotels de la parròquia, que eren els que tenien disponibilitat de places, i a quarts de deu del vespre s'havia atès un total de 62 persones. També el COEX ha participat a l'hora de traslladar persones des de Soldeu fins al Palau de Gel per tal que poguessin ser reubicades.