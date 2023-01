Comença l'obligació de pagar les bosses de plàstic amb reaccions diverses dels clients

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 2 de desembre de 2013, va ser notícia...

El primer dia de cobrament de les bosses de plàstic s'ha vist de forma diferent segons el supermercat. Mentre que els primers clients del centre comercial Escale desconeixien la implantació de la mesura des d'aquest dimecres, des de Pyrenées han afirmat que la majoria n'estaven al corrent i que, sobretot els turistes, ho han trobat normal. Tot i oferir alternatives reutilitzables, les primeres impressions apunten que la majoria d'usuaris continua apostant per les bosses de plàstic tradicionals encara que hagin de pagar de dos a cinc cèntims, segons han apuntat des dels establiments comercials.

L'entrada en vigor de la mesura que obliga a pagar per les bosses de plàstic dels supermercats ha començat aquest dimecres amb reaccions diverses dels clients, des dels que ho sabien però no recordaven quan es posava en marxa la mesura, fins als que la desconeixien completament. Des de Pyrénées, la responsable de comunicació, Mirta Álvarez, ha explicat que aquest dimecres molta gent ha optat per pagar la bossa de plàstic corresponent, però ha afegit que confien que amb el temps la gent s'acostumarà a anar a comprar amb la bossa reutilitzable. A més, ha indicat que la mesura ha estat més ben rebuda pels turistes perquè en els seus països d'origen ja s'apliquen iniciatives similars.

De la seva banda, el responsable de màrqueting d'Escale, Dani Martínez, ha destacat que en aquest primer dia els clients no eren gaire conscients de l'entrada en vigor de la mesura i ha afegit que esperen que amb la iniciativa de donar la recaptació que s'obtingui per la venda de les bosses de plàstic a ONG del país, els clients l'acceptin millor.