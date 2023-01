Detenen un jove per amenaces de mort amb un ganivet de cuina i una agressió amb un got de vidre

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 28 de gener de 2013, va ser notícia...

La Policia va detenir el passat 22 de gener un jove resident portuguès de 20 anys a Escaldes-Engordany com a presumpte autor de lesions causades amb un got de vidre i amenaces no condicionals realitzades amb arma, concretament amb un ganivet de cuina. La detenció es va produir com a conseqüència de dues denúncies fetes els passats mesos de desembre i gener. Aquesta detenció se suma a unes altres cinc efectuades per la Policia durant la setmana del 21 al 27 de gener, i a les catorze realitzades en el marc de l'operació antidroga 'Dalton'.

El passat 22 de gener la Policia va detenir el jove resident portuguès després d'haver rebut dues denúncies. En un dels casos, per lesions a l'interior d'un local d'oci d'Andorra la Vella quan el jove hauria donat un cop amb un got de vidre, sense motiu aparent, a un resident espanyol de 43 anys, causant-li un tall al front que va requerir set punts de sutura. L'altra denúncia va ser feta per amenaces ja que el jove, que duia un ganivet de cuina a la mà, hauria amenaçat de mort tres persones per un incident d'estacionament de vehicles. Per tot plegat, el noi ha ingressat al Centre Penitenciari.

D'altra banda, la Policia va detenir el passat 23 de gener a Escaldes-Engordany, un espanyol no resident de 38 anys, com a presumpte autor de desobediència a una ordre d'expulsió per un període de dos anys.

Paral·lelament, la Policia també va detenir tres persones durant la setmana passada per delictes contra la seguretat col·lectiva, ja que van donar positiu en els controls d'alcoholèmia. La primera detenció es va produir el dia 23 de gener i corresponia a una resident espanyola de 24 anys, amb una taxa d'1,38 g/l. L'endemà es va detenir un resident espanyol de 31 anys, amb una taxa d'1,40 g/l, i aquest dissabte es va detenir un resident portuguès de 31 anys, amb una taxa d'1,57 g/l.

Finalment, també aquest dissabte la Policia va detenir al Pas de la Casa, un resident argentí de 26 anys, per possessió de productes estupefaents MDMA i haixix.