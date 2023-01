L'hospital atén 1.971 pacients amb càncer entre 2002 i 2010

Escaldes-EngordanyTal dia com avui de fa 10 anys, el 29 de gener de 2013, va ser notícia...

L’hospital Nostra Senyora de Meritxell va atendre 1.971 pacients amb càncer entre 2002 i 2010, el que es tradueix en l'atenció a 2.053 tumors, ja que 76 pacients presentaven més d’un tumor. Pel que fa al sexe, el 60,5% dels pacients eren homes i el 39,5% dones. Així es desprèn de les dades procedents de l’anàlisi de la primera fase de desenvolupament del registre de càncer per al període 2002-2010, fetes públiques aquest dimarts pel Ministeri de Salut i Benestar.

Les dades mostren que, en les dones, la primera localització tumoral en ordre de freqüència va ser el càncer de mama, amb una proporció del 31% respecte el total de càncers, seguit del tumor colorectal (11%). El tercer lloc en els primers quinquennis estudiats l’ocupa el de pell melanoma (5%) i el de tiroide en els últims quinquennis (5,5%). Pel que fa als homes, el tumor de pròstata (17-19%) va ocupar el primer lloc en ordre de freqüència, seguit dels tumors de pulmó (13-14%) i colorectal (12-13%).

En el recompte total de casos de càncer, els diagnosticats en homes van ser superiors al de dones, però l'anàlisi per grups d'edat posa de relleu que en les dones de 20 a 49 anys i també entre les més grans, la proporció de diagnòstics supera la d'homes que, en canvi, presenten un pic important en la franja que va dels 70 als 79 anys.

L'anàlisi dels casos segons la localització s'ha fet a partir dels 16 anys, perquè per sota d'aquesta edat es consideren tumors infantils que s'estudien per separat per les seves característiques especials. En el període 2002-2010 s'han detectat un total de 9 casos de càncer en menors de 16 anys.

Aquestes dades són el resultat de la posada en marxa del registre hospitalari de tumors, com a pas previ a la constitució d’un registre de càncer poblacional. Per tant, provenen de les bases de dades d’altes hospitalàries i del servei d’anatomia patològica, dades obtingudes de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, i no tenen en compte els casos detectats i tractats fora del Principat.