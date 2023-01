La neu i les compres són el principal atractiu del Principat per als russos

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 12 de gener de 2013, va ser notícia...

La neu i les compres són el principal al·licient per als russos a l'hora de visitar el Principat malgrat n'hi ha que trenquen el tòpic. Els operadors turístics russos venen el país com un destí per gaudir de l'esquí i amb preus molt baixos.

Només cal passejar-se pels eixos comercials d'Andorra per notar la presència de turistes russos. A les pistes d'esquí, on també són habituals, cada cop se'n destaca més la seva presència juntament amb d'altres nacionalitats habituals com ara espanyols o francesos.

L'Ivan ha vingut des de Moscú a passar uns dies al Principat, i reconeix que fins que la seva agència de viatges no li va parlar d'Andorra no coneixia el país. 'Es pot practicar molt bé l'esquí i a més pensàvem que era molt barat comprar... però de moment no ens ho sembla', ha afirma l'Ivan, que també ha destacat l'entorn natural del país.

El Sergei és de Niznhiy Novogrod, a l'est de Moscú, i ha decidit passar les seves vacances a Andorra 'perquè no és una destinació cara i a més és fàcil esquiar', en el seu cas no li han interessat gaire les compres.

La Natàlia ha vingut des de Voronezh, al sud de Moscú, i passarà nou dies al Principat. Aquesta ha estat la seva primera sortida fora del seu país expressament per esquiar. 'Hem vingut per esquiar perquè tothom ens diu que esquiar aquí està bé i també hem vingut per anar de compres'.

El Mikhail, que també ha vingut des de Niznhiy Novogrod, ha decidit desplaçar-se a Andorra buscant les pistes d'esquí del país i ha destacat la neteja dels carrers i la tranquil·litat que s'hi respira però ha afirmat que ell i els seus companys han tingut problemes per demanar menjar durant aquests dies perquè no els han entès en anglès, 'aquest és el problema que ens hem trobat', ha afegit.

L'Igor, també moscovita, en canvi ha passat l'última setmana coneixent la gastronomia, les esglésies i els llocs històrics del Principat. 'Hi ha turistes russos pels que les compres no són el més important. Si els turistes tenen diners poden fer les mateixes compres a Moscú o a Dubai, però a Andorra la Vella hi ha massa tendes', 'més restaurants i més llocs històrics, no només tendes, si us plau', ha afegit.

En general, els turistes rusos s'han mostrat satisfets amb el tracte que han rebut per part dels comerços i restaurants andorrans. Els problemes relacionats amb l'atenció que reben en aquests establiments tampoc és una queixa recurrent al punt d'atenció especialment dirigit als russos situat al centre comercial d'Illa Carlemany.