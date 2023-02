La precipitació del mes de gener ha estat entre un 60 i un 140% superior a la mitjana

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 9 de febrer de 2013, va ser notícia...

La precipitació registrada durant el mes de gener, comparada amb els valors climatològics mitjans del període 1971-2000 amb els que treballa el Centre d'Estudis de la Neu i la Muntanya d'Andorra (Cenma), ha estat significativament superior, tal com ha explicat a l'ANA Pere Esteban, tècnic del Cenma. Les pluges i nevades han estat entre un 60% i un 140% superiors a la mitjana, depenent de l'observatori, sent el de Perafita el que ha registrat uns valors més baixos, ja que si bé normalment al gener acumula 72,7 mil·límetres, entre pluja i neu, enguany s'ha arribat fins als 116 mil·límetres. En canvi, a l'estació del Bony de les Neres, situada al centre del país a 2.100 metres, s'han acumulat 170 mil·límetres, mentre que la mitjana són 71,2, per la qual cosa, la precipitació ha augmentat un 140%.

Tot i que les nevades de les primeres setmanes de Febrer han superat els aconteixements, amb més nevades de les ja acumulades durant el gener, Pere Esteban ha analitzat les dades ja tancades del mes de gener. Ha destacat que ha estat un mes especialment plujós, molt per sobre de la mitjana, i amb precipitacions encara més significatives si es comparen amb el gener del 2012, que va ser especialment sec, ja que cal recordar que l'hivern passat va registrar la precipitació més baixa des que el Cenma té registres.

A nivell de temperatures, els registres d'aquest gener són més variats i no hi ha un patró clar, ja que algunes estacions, com la del Comapedrosa, que és la més elevada, han registrat valors més freds que la mitjana, però en canvi hi ha altres estacions que han donat valors per sobre de la mitjana.