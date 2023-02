La prova pilot dels hotelers per fixar preus apunta que apujant les tarifes no disminueixen les reserves

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 2 de febrer de 2013, va ser notícia...

Una quinzena d'hotels del centre d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany participen, des de principis d'any, en la prova pilot per establir uns criteris que ajudin a fixar els preus. La iniciativa impulsada per la Unió Hotelera d'Andorra ha portat els participants a fixar els preus de les seves habitacions en funció d'uns paràmetres que han establert entre els propis hotelers. Així, a través dels principals operadors turístics oen línia han comercialitzat les estades a preus entre un 5 i un 10% més elevats, i de moment els resultats són positius, ja que no han disminuït el nombre de reserves.