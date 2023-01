Un reconegut blocaire discapacitat considera que Andorra té un nivell d'accessibilitat mig-alt

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 9 de gener de 2013, va ser notícia...

El blocaire, consultor aragonès i expert en exploracions d'accessibilitat Miguel Nonay considera que l'oferta turística d'Andorra, en comparació amb l'entorn europeu, es troba en un nivell mig-alt en quant a accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Nonay, que és discapacitat físic, ha estat avaluant aquesta setmana diferents activitats d'oci i de muntanya, l'oferta hotelera, i el transport del país, per a l'agència de viatges andorrana Travel Xperience, que està desenvolupant un producte inclusiu al Principat. El nou producte, que es començarà a comercialitzar al febrer, pretén ajudar els viatgers amb discapacitat, no només oferint-los les activitats que estan preparades per a ells, sinó lligant tot el viatge perquè puguin accedir a tots els indrets programats, que és el principal problema amb què es pot trobar una persona amb mobilitat reduïda.