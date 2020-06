El 'Black Lives Matter' també es fa sentir a Catalunya

Milers de persones han omplert aquest migdia de gom a gom la plaça de Sant Jaume de Barcelona, en el marc de l'onada de protestes antiracistes a tot el món arran de l'assassinat a mans de la policia de Georges Floyd a Minneapolis. Organitzada pel col·lectiu CNAAE (Comunitat Negra africana i Afrodescendent a Espanya), la protesta s'ha desenvolupat en un to reivindicatiu i s'hi han destacat els episodis de brutalitat policial contra persones negres o àrabs que s'han produït a Catalunya i Espanya.

Amb crits de " Black Lives Matter" (les vides negres importen), "Prou abusos policials" i "Llibertat!", els manifestants, la majoria joves, s'han fet sentir malgrat les mascaretes. L'organització recordava les mesures de seguretat però era impossible respectar les distàncies. La plaça s'ha omplert i molta gent s'ha hagut de quedar als carrers adjacents.

651x366 La concentració contra el racisme i per protestar contra la mort del ciutadà afroamericà George Floyd ha omplert de gom a gom la plaça de Sant Jaume de Barcelona / CÈLIA ATSET La concentració contra el racisme i per protestar contra la mort del ciutadà afroamericà George Floyd ha omplert de gom a gom la plaça de Sant Jaume de Barcelona / CÈLIA ATSET

"Quan vaig veure el que van fer a George Floyd em vaig indignar. Passa el mateix a gairebé tot el món, i això no pot continuar així. Hi hauria d'haver lloc perquè tothom pugui viure amb dignitat", deia l'Aliou, un camioner de 38 anys que en fa catorze que viu a Barcelona. "Aquí també hi ha racisme i l'he viscut en pròpia pell: el 2009 em van aturar tres agents de la Guàrdia Urbana perquè deien que traficava amb drogues. Em vaig passar una nit i un dia al calabós i el jutge em va deixar lliure perquè no en tenien cap prova. El racisme és odi i l'odi només sembra odi, i quan la gent es rebel·la és perquè ja no pot més. Hem de lluitar perquè hi hagi pau".

A la protesta s'han recordat episodis com la mort el 2012 de quinze nois a la platja del Tarajal de Ceuta quan agents de la Guàrdia Civil els van disparar bales de goma dins l'aigua, o el cas d'Idrissa Diallo, el noi guineà mort el 5 de gener del 2012 al Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona.

"La comunitat negra, africana i afrodescendent, persones del poble gitano, magribins, musulmans i asiàtics, amb la resta de persones aliades contra el racisme, sabem que l'assassinat [de Floyd] no és una qüestió puntual, sinó que respon a la violència històrica i estructural a què estan sotmeses les persones negres", denunciava el manifest llegit a la protesta.

També hi ha hagut manifestacions a Salt (on s'ha fet una marxa improvisada fins a Girona), Lleida, Granollers, València i Vilafranca del Penedès, a més de Bilbao, la base nord-americana de Rota, Madrid, Màlaga, Mallorca, Múrcia, Ovideo, Sitges, Vitòria i Saragossa.

Malgrat la indignació, el camioner està esperançat i rere la mascareta s'intueix un gran somriure. "Sempre hi ha hagut racisme als Estats Units però ara la gent ha sortit massivament, blancs i negres, tots units per una causa: avancem. Sempre hi haurà racistes però un dia cridaran i ningú els farà cas".