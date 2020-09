"Catalunya torna a estar sense president": la premsa internacional es fa ressò de la inhabilitació de Quim Torra

La sentència del Suprem que ha inhabilitat el president Quim Torra ha arribat a la premsa d'arreu del món, que vaticina una possible escalada del conflicte independentista i les possibles conseqüències per al govern de Pedro Sánchez a l'hora d'aprovar els pressupostos.

The New York Times: una decisió que "amenaça amb revivar els disturbis"

El rotatiu nord-americà alerta que la prohibició "agita la política catalana" i amenaça amb "revivar els disturbis" davant d'un "estancament" que els polítics no han sabut solucionar i han deixat en mans dels jutges mentre "continuen dividint la societat catalana per la meitat".

La Stampa: "Després de Puigdemont, Torra"

El rotatiu italià posa èmfasi en el recurrent buit polític a la presidència de la Generalitat. "Després de Puigdemont, Torra. Catalunya es torna a quedar sense president", comença l'article, que destaca les declaracions de Torra en què ha qualificat la sentència de repressió. Tot i que ho consideren un fet menys rellevant que l'extradició de Carles Puigdemont, pronostiquen conseqüències.

The Guardian: "Torra promet continuar la campanya per la independència"

"El veredicte del Suprem donarà embranzida a la independència en l'agenda política nacional", vaticina el rotatiu anglès, que subratlla la determinació del president tot i la inhabilitació.

Washington Post: "Una crida als votants a promoure l'independentisme"

En la mateixa línia que The Guardian, el Washington Post publica una notícia de l'agència The Associated Press, difosa també per Al-Jazeera, que posa el focus en el fet que el president fa una "crida als votants per promoure l'independentisme" després de la sentència, que obre "un nou període d'incertesa".

Bloomberg: els problemes de Pedro Sánchez

L'agència Bloomberg obre un altre efecte col·lateral de la sentència: els pressupostos del govern de Pedro Sánchez, que necessiten el suport dels grups independentistes per reconstruir una economia fortament colpejada per la pandèmia.

Le Monde: "Repercussions majors"

En aquest mateix sentit es pronuncia Le Monde, que alerta de les repercussions en la governabilitat espanyola i de la possibilitat que revifin els aldarulls, alguns dels quals van degenerar en "violència", segons el rotatiu francès.