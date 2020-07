L'alcalde de Seül apareix mort poc després de ser acusat d'assetjament sexual

Final tràgic en el cas de la desaparició de l'alcalde de Seül. Park Won-soon, de 64 anys, un home molt popular al país i considerat el relleu natural de l'actual president, Moon Jae-in, ha aparegut mort aquest divendres a primera hora en un turó al nord de la capital de Corea, el mont Bugak. La troballa del cos ha tingut lloc just dos dies després que fos denunciat per assetjament sexual per una de les exsecretàries de la seva oficina, han informat les autoritats sud-coreanes també aquest divendres. Park Won-soon havia aconseguit a les urnes tres mandats electorals com a candidat del Partit Democràtic. Ara mateix no se saben les causes exactes de la mort, però la policia especula amb un possible suïcidi.

El seu cos va ser trobat després d'una cerca de diverses hores que va implicar centenars de policies i membres dels serveis de rescat locals, amb gossos i drons. Va ser la seva filla qui va donar la veu d'alarma, dijous al vespre, després que hagués deixat el que va qualificar de missatge "semblant a un testament". A la nota, sobre la qual n'ha facilitat alguns detalls el consistori, Park Won-soon demanava "perdó" a tothom, especialment a la seva família, per "causar-li només dolor".

Al mateix missatge final, l'alcalde hauria demanat ser cremat i que les seves cendres fossin escampades sobre la tomba dels seus pares. No hi esmentava les denúncies d’assetjament sexual que s'havien formulat en contra seva. Les acusacions incloïen "contacte físic" no desitjat i missatges "inadequats". D’acord amb la llei coreana, el cas s'ha tancat automàticament amb la seva mort.

Dijous, l'endemà que se l'informés de les reclamacions que se li havien presentat, l'alcalde no es va presentar a la feina i va cancel·lar una reunió amb un funcionari presidencial a la seu de l’ajuntament. Tot i els dubtes més que raonables sobre l'honorabilitat del primer regidor de la ciutat, el consistori ha disposat al davant de l'edifici municipal una mena d'altar per homenatjar-lo.

Altar en record memòria de l'alcalde de Seül, instal·lat als afores d l'ajuntament de la ciutat / AFP

Les circumstàncies de la mort de l'alcalde han tingut especial ressò a Corea, un país no precisament líder en la igualtat de drets entre homes i dones però on el mateix Park Won-soon s'havia destacat en la defensa dels moviments feministes.

La denúncia contra l'alcalde va tenir lloc dues setmanes després d'un altre cas de suïcidi que també ha commocionat el país. En aquest cas, la víctima va ser una dona que s'hauria tret la vida justament després d'anys d'haver patit assetjament. Les revelacions s'han sabut perquè la família de la triatleta Choi Suk-hyeon, de 22 anys, va fer públic dies després dels fets un dietari i uns enregistraments en què la jove esportista documentava anys d’abusos físics i psicològics a mans de l’entrenador, del metge i de dos companys de l'equip.

Abans de convertir-se en alcalde el 2011, Park va ser un destacat advocat que va fundar el grup de drets civils més influent del país. Com a lletrat, va guanyar uns quants casos importants, inclòs el del primer judici per assetjament sexual contra una dona a Corea del Sud. També va fer campanya pels drets de les anomenades dones de consol (comfort women), esclaves sexuals coreanes que van ser obligades a prostituir-se en bordells per a l'exèrcit japonès durant la Segona Guerra Mundial.

Durant la dictadura militar dels anys 80 del segle passat, Park va aconseguir que un agent de policia fos condemnat per haver assetjat i molestat sexualment una activista estudiantil en un interrogatori. Als anys 90 va guanyar també una demanda per danys i perjudicis per a una professora ajudant de la Universitat Nacional de Seül que va acusar el titular del seu departament per haver-se negat a contractar-la després que rebutgés tot un seguit d'insinuacions sexuals no desitjades. Aquest va ser el primer cas d'assetjament sexual jutjat de la història de Corea del Sud.