Espanya, el país de la UE on més es va disparar la mortalitat en la primera onada de la pandèmia

A mesura que avança la pandèmia de coronavirus es pot anar dibuixant amb més exactitud l'impacte que ha tingut sobre la societat, tant des del punt de vista demogràfic com econòmic o social. En el primer dels casos, en termes de mortalitat de població, la Unió Europea va patir un augment de mortalitat la primavera passada (durant la primera onada o el primer pic) de 170.000 persones per sobre de la mitjana de defuncions d'aquell mateix període entre el 2016 i el 2019. I Espanya és el país on el pic va ser més alt, amb un augment de 48.000 defuncions.

Són les dades que ha publicat aquest dilluns l'oficina europea d'estadística Eurostat i que eleven una mica més la xifra que es va calcular al juny, que feia pujar les defuncions fins a 140.000 persones. Aleshores, però, l'Eurostat només havia aconseguit dades de 21 països de la UE. Ara ha obtingut dades de 26 estats membres de la Unió i la xifra total s'eleva als 170.000 morts. Corresponen al període de març a juny, de la desena a la vint-i-sisena setmana de l'any. "Les dades inclouen totes les morts sense fer diferències en les seves causes però poden ser útils per interpertar l'impacte directe i indirecte del covid en la població europea", diu l'institut d'estadística en el seu comunicat.

El pic més alt es va registrar la setmana 14 (finals de març principis d'abril), amb 36.000 morts addicionals comparades amb la mitjana de la mateixa setmana dels quatre anys anteriors, una xifra que va anar decaient a mesura que avançava el període, quan ja es van prendre mesures de confinament i prevenció per frenar l'expansió del virus.

651x366 Espanya, el país de la UE on més es va disparar la mortalitat la primavera passada / EUROSTAT Espanya, el país de la UE on més es va disparar la mortalitat la primavera passada / EUROSTAT

Si es compara per països, Espanya és on més va disparar-se la mortalitat, amb 48.000 defuncions més que la mitjana dels anys anteriors. La segueix Itàlia amb 46.000 i després França i els Països Baixos, amb al voltant de 10.000 persones. Els 21 estats membres restants sumen 25.000 morts addicionals entre tots. "Si es compara amb la mitjana del 2016 al 2019, Espanya va registrar més del doble de morts durant les setmanes 13-15, seguida de Bèlgica", rebla Eurostat. Aquests són els dos països amb més víctimes de coronavirus per nombre d'habitats i també dos dels països de la UE que estan patint la segona onada amb més força.

Bèlgica té una ràtio de contagis de més de 750 contagis per cada 100.000 habitants actualment, la més alta d'Europa i molt per sobre dels 312 contagis per 100.000 habitants d'Espanya, segons les dades que actualitza diàriament el Centre de Control i Prevenció de Malalties (ECDC). Els Països Baixos i França també superen actualment el nivell de contagis d'Espanya amb ràtios de més de 500 i 400 contagis per cada 100.000 habitants respectivament. D'aquí que Bèlgica i França hagin optat per estrictes mesures per aturar l'expansió del virus en aquesta segona onada amb tocs de queda, per exemple.

D'altra banda, l'Eurostat també mostra a quines regions europees va créixer més la mortalitat i els principals pics es van registrara Bèrgam i a Segòvia, amb pics del 895% i del 634% respectivament.