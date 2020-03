Orbán vol enviar a presó qui critiqui la gestió de la pandèmia a Hongria

El govern hongarès de l'ultraconservador Víktor Orban està aprofitant la pandèmia de covid-19 per anul·lar l'oposició i la premsa. El Parlament promulgarà aquest dilluns una nova llei de mesures contra el covid-19 que inclou penes de presó per a qui difongui notícies que "desinformen". La mateixa llei permetrà a Orbán governar per decret durant un període il·limitat. Hongria ha declarat 447 casos i 15 morts, però es creu que les dades reals són molt més elevades.

Els grups de defensa dels drets humans temen que les noves mesures agreugin encara més els atacs als drets i les llibertats al país. Com la majoria d'estats europeus, Hongria va declarar l'estat d'emergència a mitjans de març per donar al govern poders extraordinaris per frenar la pandèmia. El problema és que Orbán vol atribuir-se ara aquests poders per un temps indefinit. Sota la nova llei no es podran fer eleccions ni referèndums i aixecar l'estat d'excepcionalitat quedarà en mans d'un Parlament en què el partit d'Orbán, el Fidesz, domina per dos terços.

Aquesta majoria li permet aprovar la llei malgrat que els partits de l'oposició hi estan en contra. Es preveuen penes de presó de fins a cinc anys per difondre notícies que dificultin la resposta del govern a la pandèmia, una mesura que en mans d'un règim com el d'Orbán és un instrument per censurar les crítiques.

"Aquesta llei crearà un estat d'emergència indefinit i incontrolat i donarà a Viktor Orbán i el seu govern carta blanca per limitar els drets humans. I no és així com s'ha d'abordar la crisi que ha causat la pandèmia", alerta David Vig, d'Amnistia Internacional a Hongria. L'organització recorda que en la dècada que ha estat al poder a Hongria, Orbán ha donat ales a l'odi contra grups marginals i ha censurat les veus crítiques. "Permetre-li governar per decret accelerarà aquests retrocessos", adverteix Vig.

L'oposició reclama un límit temporal per a les mesures d'excepció. "Per descomptat entenem la situació d'emergència i que cal fer tot el possible per combatre-la. Hem ofert tot el nostre suport al govern, però reclamem un límit de temps", ha declarat Agnes Vadai, diputada de Coalició Democràtica. Vadai considera: "El govern no ha volgut un acord perquè volen utilitzar-ho políticament acusant-nos de falta de patriotisme i de col·laborar en l'expansió del virus".

La Unió Hongaresa de Llibertats Civils adverteix que la nova normativa suposarà encara menys garanties de llibertat d'informació i pluralisme polític. L'entitat diu que la llei contra la desinformació es pot fer servir per silenciar els crítics: "Qualsevol que qüestioni la resposta del govern a la pandèmia pot ser acusat d'obstruir les autoritats i, per tant, criminalitzat".

La Comissió Europea i el Consell d'Europa han criticat les noves mesures, però el govern d'Orbán no és precisament sensible a les pressions diplomàtiques. De la mateixa manera que va utilitzar la crisi de refugiats per consolidar-se al poder, ara està disposat a fer servir el coronavirus per avançar cap a un govern més autoritari. Com diu el periodista Frantisek Markovic a la revista Forbes, "sobretot ara que tothom està massa ocupat atenent els seus propis problemes per prestar atenció al que està passant a Hongria".