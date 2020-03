El president xinès visita Wuhan en ple retrocès del brot de coronavirus a la Xina

La Xina continua donant motius per a l'esperança: en les últimes 24 hores s'han declarat només 19 nous contagis, tots dins la província de Hubei, origen del brot, i 17 morts, tots a la ciutat de Wuhan, on va començar l'epidèmia. El president Xi Jinping ha visitat per primer cop Wuhan aquest dimarts per reforçar la idea que el pitjor del brot ja ha quedat enrere. Xi es reunirà amb personal mèdic, soldats, els responsables locals del Partit Comunista, pacients i residents. A Corea del Sud, l'altre gran focus a l'Àsia, també baixen els nous contagis, ja per sota dels 150 en les últimes 24 hores, la dada més baixa de les últimes dues setmanes.

Arreu del món el Covid-19 ha deixat 4.000 morts i uns 114.000 infectats, i l'Organització Mundial de la Salut ha advertit que el risc de pandèmia és "molt real", tot i que assegura que el virus encara pot ser controlat.

Seixanta milions d'italians s'han llevat aquest dimarts sota les estrictes mesures de confinament dictades per les autoritats per aturar l'expansió del Covid-19: només es permet sortir a les persones sanes per a emergències, per motius de salut o per anar a la feina, i s'han prohibit els desplaçaments que no siguin imprescindibles.

L'Aràbia Saudita ha suspès temporalment els viatges cap a, i des de, Oman, França, Alemanya, Turquia i Espanya. El ministeri d'Interior ha informat que no es permetrà l'entrada al país de persones procedents d'aquests països o que els hagin visitat als 14 dies anteriors al seu viatge a l'Arabia Saudita. Riad, a més, ha suspès, des de dilluns els viatges a Emirats Àrabs Units, Kuwait, Bahrain, Líban, Síria, Corea del Sud, Egipte, Itàlia i Iraq en resposta a l'amenaça pel coronavirus.

Els representants polítics tampoc són immunes a la malaltia. El ministre de cultura francès, Franck Riester, també s'ha contagiat, com alguns diputats francesos. Als Estats Units creixen les especulacions sobre el president Donald Trump, que va viatjar a l'avió presidencial Air Force One amb dos congressistes que han estat exposats al virus i que s'han posat en quarantena. El vicepresident Mike Pence, designat per ocupar-se de la crisi, es va negar dilluns a aclarir als periodistes si Trump s'havia fet la prova.

L'endemà del sotrac a les borses, amb la pitjor jornada als mercats des de la crisi financera del 2008 –el Dow Jones va caure 7,8 punts–, Trump ha promès un paquet d'estímul econòmic "perquè els treballadors no vegin afectades les seves nòmines a causa d'un problema que no és culpa seva". Fins ara s'han diagnosticat 500 casos en 35 estats dels Estats Units.