Rússia aprova un paquet de 75.000 milions de dòlars per reactivar l'economia

El govern rus ha anunciat aquest dimarts un paquet d'estímul de 5 bilions de rubles (75.000 milions de dòlars) per recuperar la malmesa economia russa amb diverses mesures que s'aplicaran des d'aquest any fins al final del 2021. El covid-19 s'ha unit als baixos preus del petroli i ha causat a l'economia russa una recessió pitjor que la del 2009.

Amb les dades de coronavirus encara en augment, Rússia és el tercer país del món més afectat, amb més de 423.000 contagis registrats oficialment, només per darrere dels Estats Units i el Brasil, i poc més de 5.000 morts. En les últimes 24 hores s'han registrat 8.863 nous casos i 182 morts just quan es comença a reobrir una part del país. Els bars tornaven a obrir aquesta setmana i a Moscou es permetia ja sortir a fer alguna passejada curta.

Però l'impacte del tancament econòmic, tot i que a l'inici es va decretar com a jornades no laborables perquè fossin com unes vacances pagades, ha deixat un increment de les xifres d'atur de fins al 5,8% i una reducció del PIB de fins al 12%, la pitjor caiguda des del maig del 2009, segons Reuters. Es preveu, de fet, que el PIB caigui aquest 2020 entre un 5% i un 8%.

Per combatre la davallada, el govern ha posat en marxa aquest paquet d'estímul amb més de 500 mesures concretes, però no ha donat detalls dels continguts. En una reunió per videoconferència, el primer ministre rus, Mikhaïl Mixustin, va explicar al president rus, Vladímir Putin, el pla de recuperació que constarà de tretze objectius principals que passen per les infraestructures, l'educació i la sanitat i "requeriran certs ajustos". De moment no se n'ha donat cap detall més.