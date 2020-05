Twitter refuta per primer cop un tuit de Trump

Twitter ha etiquetat per primer cop dos tuits de Donald Trump amb una advertència que insta els usuaris a verificar-ne la informació. És el primer cop que la companyia actua després d'anys de crítiques per la seva inacció davant les publicacions falses i amenaçadores del president nord-americà.

Trump va publicar dimarts dos tuits que afirmaven que les paperetes de vot per correu a les eleccions del novembre serien "fraudulentes". I la companyia va etiquetar-los amb un enllaç amb lletra blava a la part inferior amb un signe d'exclamació i un missatge que recomana "obtenir els fets sobre el vot per correu". Aquest enllaç condueix a una notícia de la CNN que afirma que aquestes afirmacions de Trump "no estan fonamentades", amb un llistat de punts que desmenteixen el tuit sota l'epígraf "El que has de saber".

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

Les etiquetes d'alerta són un petit afegit als tuits de Trump però suposen un gran canvi en la relació de la xarxa social amb el president nord-americà. Durant anys, l'empresa de San Francisco s'ha enfrontat a crítiques per haver estat afavorida per Trump, que utilitza Twitter com a plataforma preferida, també per difondre falsedats. Però la companyia ha afirmat diverses vegades que els missatges del president no incomplien les seves normes, per molt que estigués al límit de traspassar la línia.

Les coses van canviar dimarts després d'una contundent reacció sobre els tuits que Trump havia publicat sobre Lori Klausutis, una jove que va morir el 2001 per complicacions d'una malaltia cardíaca no diagnosticada mentre treballava per a l'aleshores congressista de Florida, Joe Scarborough. Trump va publicar falses teories conspiratòries sobre la mort del la jove en què suggeria que el congressista, que ara és presentador de televisió i una veu crítica amb Trump, hi estava implicat.

Dimarts es va fer pública una carta del vidu de la dona dirigida a Jack Dorsey, el conseller delegat de Twitter, en què li demanava que esborrés els tuits de Trump sobre la seva difunta esposa, i els qualificava de "mentides horroroses" i "indiscutiblement cruels". Twitter va respondre que lamentava "profundament el dolor causat per aquestes declaracions" però que no esborraria les afirmacions del president perquè no incomplien les seves normes.

La companyia sí que ha considerat que les afirmacions sobre el vot per correu del president, que entre altres coses assegurava que les paperetes s'imprimirien il·legalment, poden provocar confusió en els electors i s'han de corregir, segons explica una font coneixedora de les discussions que no té autorització per parlar públicament.

Trump, que té més de 80 milions de seguidors a Twitter, ha reaccionat acusant la xarxa de voler manipular la campanya per la seva reelecció a les eleccions del novembre. En dos tuits publicats unes hores més tard al·lega que la companyia "interfereix" en les eleccions i que "ofega la llibertat d'expressió" i que, com a president, no permetrà "que això passi".

. @Twitter is now interfering in the 2020 Presidential Election. They are saying my statement on Mail-In Ballots, which will lead to massive corruption and fraud, is incorrect, based on fact-checking by Fake News CNN and the Amazon Washington Post.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

....Twitter is completely stifling FREE SPEECH, and I, as President, will not allow it to happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

Brad Parscale, gerent de la campanya Trump 2020, ha assegurat que ja s'esperaven que "Silicon Valley faria tot el possible per entorpir i interferir en els missatges del president Trump als votants".

Un portaveu de Twitter ha afirmat que els tuits de Trump sobre les paperetes de correu electrònic "contenen informació potencialment enganyosa sobre els processos de votació i s'han etiquetat per proporcionar un context addicional".

Experts en desinformació apunten que el gest de Twitter confirma que les plataformes de xarxes socials que abans es declaraven neutrals han d'abandonar aquest plantejament. "Hi ha hagut un canvi gradual en la manera com Twitter ha tractat la moderació del contingut. Ara assumeixen més del seu deure i responsabilitat per crear un entorn de debat sa", considera Tiffany C. Li, professora visitant a la Boston University School of Law.

Twitter té més pressió perquè és el mitjà preferit de Trump. En la primera part de la seva presidència tuitejava una mitjana de nou cops al dia, i ara ha accelerat a 29 missatges diaris. Aquest nivell d'activitat ha posat Twitter en el punt de mira, i la companyia sap que si esborrés les piulades del president es guanyaria més acusacions de biaix per part de polítics conservadors. Però no fer res també és un "error", segons Joan Donovan, directora de recerca del Shorenstein Center de l'Escola Harvard Kennedy: "Si els líders mundials no es mantenen al mateix nivell que tots els altres, conserven més poder per assetjar, difamar i silenciar els altres".

Aquest dilema ha obligat el conseller delegat de Twitter a pronunciar-se. Dorsey ha dit que la companyia prohibiria la propaganda electoral perquè desafia el debat públic "a una velocitat, sofisticació i escala aclaparadores". El preocupava que aquests anuncis tinguessin "ramificacions importants que la infraestructura democràtica actual no pot estar preparada per assumir".

Però Dorsey no s'ha mostrat disposat a afrontar els tuits de Trump, tot i que els experts en desinformació alerten que els tuits polítics dels líders mundials sovint arriben a una audiència més àmplia que la propaganda electoral i tenen més poder de desinformar. Twitter es va enfrontar a grans crítiques, juntament amb Facebook, per haver permès circular lliurement la desinformació de Rússia per interferir en les eleccions del 2016 que van portar Trump a la Casa Blanca.

El 2018 Dorsey va testificar davant el Congrés nord-americà i va dir que posaria fi a les campanyes en xarxes socials que pretenien dissuadir els electors d'anar a votar. "Hem après de situacions en què la gent ha aprofitat el nostre servei i la nostra incapacitat de reaccionar prou ràpid", va dir.

Durant anys, Twitter va adoptar una visió pràctica per moderar les publicacions de la seva plataforma. La xarxa va ser elogiada quan va permetre tuitejar als dissidents en processos de protesta política, com la revolució egípcia del 2011. Però també va permetre trolls, bots i operadors maliciosos que la van convertir en un epicentre per assetjament, desinformació i abús. El 2018, sota una intensa crítica, Dorsey va dir que se centrarà en adaptar Twitter per donar suport al debat públic "sa". Però l'any passat Twitter va dir que amagaria els tuits dels líders mundials darrere d'una etiqueta d'avís si els seus missatges incitaven a l'assetjament o a la violència, cosa que no va aplicar als tuits de Trump.

Altres líders mundials no han gaudit de tanta llibertat a Twitter. Els tuits del president brasiler, Jair Bolsonaro, i del president veneçolà, Nicolás Maduro que promovien cures no provades per al coronavirus han estat eliminats en les últimes setmanes.

Copyright: The New York Times