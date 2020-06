La UE intenta rebaixar tensions amb Trump davant l'agressivitat de la Xina

La relació entre els Estats Units i la Unió Europea des que Donald Trump va arribar a la Casa Blanca no passen pel seu millor moment i el coronavirus agreuja les tensions. Trump ha tensat la relació per diverses vies, trencant el pacte nuclear amb l'Iran, afirmant que l'OTAN no serveix per a res, retirant el finançament a l'Organització Mundial de la Salut (OMS) o anunciant s ancions contra els membres del Tribunal Penal Internacional (TPI) de la Haia. Tot això en un moment en què la Xina també estira la corda i busca guanyar influència a Europa. Aquest dilluns el secretari d'Estat nord-americà, Mike Pompeo, s'ha reunit amb els ministres d'Exteriors europeus i amb l'alt representant, Josep Borrell, que s'ha mostrat disposat a rebaixar tensions i a abordar l'agressivitat de la Xina de manera conjunta amb Washington.

En la trobada, l'interès dels Estats Units ha sigut principalment el de parlar sobre el règim de Pequín, que s'esforça en presentar-se de cara a Europa com un aliat molt més fiable que no pas els Estats Units de Donald Trump. I la Unió Europea, com sempre, intenta fer equilibris entre totes dues forces malgrat admetre que cal repensar-ho tot plegat. "He suggerit que podem continuar les converses de manera bilateral centrant-nos en la Xina i en els reptes que implica la seva actitud més agressiva per a l'equilibri global", ha explicat l'alt representant de la UE, Josep Borrell, al final de la trobada.

Quins són els punts de tensió entre els Estats Units i la Unió Europea? Doncs, més enllà dels mencionats anteriorment, hi ha altres qüestions com ara l'actitud del govern nord-americà davant l'assassinat de George Floyd, amenaçant fins i tot amb portar l'exercit al carrer. En aquest cas, el llenguatge tradicionalment diplomàtic de Brussel·les va prendre més contundència i Borrell ho va qualificar clarament d'un "abús de poder" i va recordar que la UE dona suport al dret de protesta. Els Estats Units també han amenaçat amb represàlies la Xina davant l'atac a l'autonomia de Hong Kong, mentre que la UE l'ha condemnat verbalment i prou. I un altre punt de tensió és el conflicte entre Israel i Palestina, ja que Trump va fer una proposta de pau que implicava l'annexió il·legal de territori palestí per part del govern israelià. La Unió Europea defensa que cal respectar els tractats internacionals, però intenta aprofitar aquesta proposta per generar un debat a fons.

La Unió Europea continua defensant aferrissadament el multilateralisme malgrat tots aquests atacs del govern Trump a les organitzacions multilaterals (inclosa també l'Organització Mundial del Comerç, que gestiona sense èxit la guerra comercial entre totes dues bandes). Però, mentre les relacions Brussel·les-Washington es refreden, la Xina manté una ofensiva internacional per vendre el seu relat dominant i aprofitant la gestió de la pandèmia de coronavirus. De fet, una enquesta global feta a 120.000 persones de 53 països diferents per part d'una empresa alemanya conclou que més d'un 60% dels enquestats consideren que la Xina ha gestionat bé la pandèmia, mentre que només un terç creu que la gestió nord-americana ha sigut eficient.

Relació amb la Xina

La Unió Europea manté una relació igual de complexa amb una Xina més agressiva, que escampa notícies falses, com ha avisat diverses vegades el Servei d'Acció Exterior de la UE, que vol reduir la seva dependència del país asiàtic. S'ha adonat que no només en l'àmbit tecnològic sinó que en sectors estratègics com el farmacèutic i el sanitari depèn absolutament del gegant asiàtic. A més, Brussel·les també ha impulsat mecanismes per controlar les inversions xineses en actius estratègics de la Xina.

"El to ha sigut cordial i correcte, però forma part d'una relació en què hi ha moltes coses que ens uneixen i moltes en què no estem d'acord", ha explicat la ministra d'Exteriors espanyola, Arancha González Laya. També ha aclarit que l'objectiu de la UE és aconseguir que els Estats Units "treballin junts per millorar l'estabilitat en qüestions també econòmiques i comercials".