El sistema de proves del covid-19, a punt del col·lapse en zones d'Anglaterra

Fa sis dies, alhora que Anglaterra encotillava encara més la vida dels britànics durant la pandèmia amb l'anunci de la prohibició de trobades de més de sis persones, tant en espais oberts com tancats –una regla que ha entrat en vigor aquest dilluns–, el primer ministre, Boris Johnson, anunciava l'objectiu de 10 milions de tests al dia per a principis de l'any vinent com la manera de combatre el coronavirus mentre no arriba la vacuna. És el projecte Moonshot. Molts dels membres del comitè científic que assessora el govern van mostrar-se escèptics davant de la possibilitat, perquè la prova necessària per arribar a aquesta xifra encara no està disponible, tot i que se n'investiguen diferents models, tant al Regne Unit com a altres països, també a Catalunya, en aquest cas per part de l'equip de l'IrsiCaixa, que dirigeix el doctor Bonaventura Clotet.

Però en les últimes hores i dies, l'objectiu del premier Johnson ha semblat més llunyà que mai. Segons les denúncies de diferents associacions mèdiques i directius dels diferents trust del Sistema Nacional de Salut (NHS), la realitat és que falten proves PCR per la gran demanda que s'està produint des de fa entre una setmana i deu dies. La conseqüències, segons els mateixos professionals, és que els hospitals estan cancel·lant operacions i demanen als pacients que no hi vagin. Durant el cap de setmana, institucions de Londres, Leeds i Bristol han denunciat aquestes deficiències.

Aquesta escassetat de proves de detecció del coronavirus, i el retard en el processament d'uns 220.000 tests, amenaça el funcionament de molts serveis hospitalaris, afectats d'absències creixents del personal, ja que molts metges i infermeres estan autoaïllats als seus domicilis per sospites de patir la infecció, ells mateixos o membres de la unitat familiar, i sense la possibilitat de poder fer les anàlisis necessàries.

Chris Hopson, director executiu del servei que proveeix de material els centres del Sistema Nacional de Salut (NHS), ha admès que hi ha problemes de capacitat amb el sistema. "No és només en relació a l'accés als tests per als mateixos membres del personal, també ho és per als membres de la seva família, ja que els treballadors de l'NHS s'han d'aïllar si els membres de la seva família no poden confirmar si tenen covid-19 o no".

Aquest dilluns al vespre, diferents líders de consells municipals d'Anglaterra han qualificat els errors "d'inacceptables". Deu de les zones de més alta concentració de casos de covid-19 del Regne Unit ja s'han quedat sense PCRs. Ha passat a Bolton, Salford, Bradford, Blackburn, Oldham, Preston, Pendle, Rochdale, Tameside i Manchester, totes al nord d'Anglaterra.

Segons diferents documents que ahir dilluns i aquest dimarts ha publicat la premsa britànica, diversos laboratoris del Regne Unit processen moltes menys proves que la capacitat declarada originalment. També indiquen que hi ha problemes significatius en més del 4% dels tests, anul·lats per contaminació de les mostres. Una altra de les causes del caos és que els resultats de les tres quartes parts de les proves no es faciliten en 24 hores (l’objectiu establert pel govern).

Al començament de la pandèmia, Boris Johnson va prometre que el Regne Unit tindria el millor sistema del món de detecció de casos, una afirmació que no s'ha transformat en fets. Alguns diputats han fet servir les xarxes socials per denunciar la dificultat dels ciutadans per accedir als tests. Ha sigut el cas de la laborista Kate Osamor, que aquest matí ha piulat: "Un nombre creixent de ciutadans, molts dels quals vulnerables, han entrat en contacte amb mi perquè no els es possible accedir a test del covid-19. El govern ha d'explicar per què està passant això i quan ho solucionarà. Demanaré respostes al ministre de Sanitat, Matt Hancock per obtenir respostes per als meus electors."

I'm being contacted by an increasing number of constituents, many of whom are very vulnerable, who are unable to get a COVID test.



The Government has to explain why this has happened and when it will be fixed. I will be contacting @MattHancock to get answers for my constituents — Kate Osamor Labour & Co-op MP for Edmonton || (@KateOsamor) September 15, 2020

Fins i tot l' speaker (president) de la Cambra dels Comuns, Lindsay Hoyle, ha expressat a través de Twitter les moltes queixes que ha rebut de membres de la seva circumscripció electoral: "Estic rebent nombroses queixes de ciutadans que no poden reservar una prova després de mostrar símptomes de covid. Això és totalment inacceptable i soscava totalment el [sistema de] rastreig, de manera que he plantejat les meves inquietuds als ministres per tal d’impulsar que es prenguin mesures d’urgència."

I am receiving numerous complaints from residents unable to book a test after displaying Covid symptoms. This is completely unacceptable and totally undermines track and trace so I have raised my concerns with Ministers to push for action to be taken as a matter of urgency. — Lindsay Hoyle (@LindsayHoyle_MP) September 15, 2020

La contradicció del ministre de Sanitat

El ministre de Sanitat, Matt Hancock, ha atribuït bona part dels problemes a un fort augment del nombre de persones que es presenten per fer-se proves que no són elegibles perquè no presenten símptomes. Una explicació que no convenç molts professionals sanitaris, justament perquè una de les dificultats de combatre la pandèmia és el gran nombre d’asimptomàtics que, sense ser-ne conscients, poden transmetre el virus.

En una compareixença d'urgència del ministre, aquest migdia de dimarts al Parlament, Hancock ha afirmat que es trigaran "unes setmanes" en resoldre la situació. Hancock també ha refermat la idea, expressada ja pel govern, que molts pares preocupats per la salut dels seus fills han portat els nens a fer-se el test perquè un company de la mateixa classe ha presentat símptomes del covid-19.

Les xifres oficials mostren fins ara que 16.725 nens han acudit als serveis de l’NHS amb possibles símptomes de coronavirus una setmana després de la reobertura de les escoles. Des de l'inici del nou curs escolar, més de 30 centres de tot el país han tancat o han enviat a autoaïllament un grup bombolla per causa del covid-19. Els professionals han atribuït a una falta de previsió del govern el més que previsible augment de la demanda de casos amb la represa del curs.

D'altra banda, una enquesta feta entre més de 8.000 metges pertanyents a l'Associació Mèdica Britànica mostra que gairebé nou de cada deu creuen que un segon pic de coronavirus és "probable o molt probable" en els pròxims sis mesos. En aquest sentit, els metges enquestats consideren el "fracàs" del sistema de proves i rastreig, la falta de sistemes de vigilància i seguiment de les mesures de control de la infecció en llocs públics i "la confusió dels missatges de salut pública sobre el distanciament físic i l'ús de mascaretes" les causes per les quals el Regne Unit registra des fa gairebé una setmana una mitjana de 3.000 casos diaris.