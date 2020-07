El covid-19 podria haver estat latent fins a esclatar quan ha trobat condicions ambientals favorables

L'origen del covid-19 podria ser un virus en estat latent present en diferents parts del món que hauria pogut emergir en un context de condicions ambientals favorables, més que no pas haver sorgit a la Xina específicament poc abans que es documentessin, oficialment, els primers casos d'una pneumònia de causa desconeguda, el 27 de desembre de l'any passat a la ciutat de Wuhan. Hi ha estudis a Europa i Amèrica que ho demostrarien.

És la conclusió a què ha arribat l'epidemiòleg Tom Jefferson, tutor associat del Centre de Medicina Basada en l'Evidència (CEBM), de la Universitat d'Oxford, i professor visitant de la de Newcastle, després de relacionar diferents estudis que han rastrejat la presència de l'agent causant del SARS-Cov-2 abans que es relacionés amb l'epidèmia originada a la província de Hubei. Hi ha una creixent evidència d'aquest fet, sosté.

Jefferson ha pres en consideració l'estudi de la Universitat de Barcelona publicat fa deu dies al repositori medRxiv segons el qual el covid-19 ja hauria estat circulant per Barcelona almenys des del 12 de març del 2019, com demostrarien les anàlisis fetes per l'equip del doctor Tomàs Pumarola, cap del servei de microbiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Pumarola en va trobar rastres a les aigües fecals recollides gairebé un any abans de l'inici oficial de la pandèmia.

El professor Tom Jefferson ha posat en comú aquest descobriment del doctor Pumarola i altres treballs de recerca igualment recents. Tot plegat podria suggerir que el virus causant del covid-19 seria un organisme existent que s'ha desenvolupat quan ha trobat les condicions ambientals favorables per fer-ho, afirma.

A més de l'estudi de les aigües residuals de Barcelona, científics italians també van trobar rastres de coronavirus en mostres de Milà i Torí de mitjans de desembre del 2019, setmanes abans que es detectés el primer cas a Itàlia. I encara altres investigacions han identificat el virus al Brasil al mes de novembre, també l'any passat.

El primer cas italià autòcton de covid-19 es va documentar el 21 de febrer del 2020. L'estudi italià ha analitzat 40 mostres d'aigües residuals recollides entre octubre del 2019 i febrer del 2020, procedents de cinc plantes de tractament de tres ciutats i regions del nord d'Itàlia: Milà, a la Llombardia; Torí, al Piemont, i Bolonya, a l'Emília-Romanya. Les mostres més antigues en què s'ha trobat SARS-CoV-2 són de finals del 2019.

En la seva recerca, Jefferson també es refereix a l'estudi dut a terme per investigadors de la Universitat de Florianapolis, a l'estat de Santa Caterina, al Brasil, publicat en preprint, també al repositori medRxiv. D'acord amb aquesta investigació, s'han trobat mostres de coronavirus a les aigües residuals de la ciutat el novembre de l'any passat, dos mesos llargs abans de la detecció del primer cas oficial al continent americà. El cas de Brasil és encara més ferm que el de Barcelona, ja que es van identificar rastres de covid-19 en dues mostres diferents recollides de manera independent el 27 de novembre.

Per aquestes raons el professor Jefferson creu que "el virus ja era aquí, [present] a tot arreu", assegura. "És possible que estiguem veient un virus latent que s'ha activat per condicions ambientals", sosté.

L'epidemiòleg posa alguns exemples que donarien suport a la seva teoria. "A principis de febrer hi va haver un cas a les illes Malvines. D'on venia? Hi havia un creuer que anava des de Geòrgia del Sud fins a Buenos Aires i els passatgers van ser testats, sense registrar cap cas. El vuitè dia de travessia, però, quan van començar a navegar cap al mar de Weddell, se'n va registrar el primer: es va incloure al menjar preparat que va ser descongelat i activat?"

Jefferson recorda que "coses estranyes com aquesta ja van passar amb la grip espanyola". El 1918, al voltant del 30% de la població de Samoa Occidental va morir per la malaltia i no havien tingut cap comunicació amb el món exterior.

"L'explicació d'això només pot ser que aquests patògens hi siguin de forma latent i que hi hagi alguna cosa que els activa, potser les condicions ambientals o la densitat humana. Això és el que hauríem de buscar", suggereix.

El doctor Jefferson i el professor Carl Heneghan, director del CEBM, demanen una investigació a fons similar a la que va dur a terme el professor John Snow l'any 1854, que va demostrar que el còlera s’estava estenent per Londres des d’un pou infectat al Soho. La transmissió per les canonades dels sistemes sanitaris comunitaris o les clavegueres serien altres hipòtesis per investigar, demana l'epidemiòleg.

El que és cert, doncs, és que l'origen del covid-19 continua sent matèria d'especulació i hipòtesi. De fet, aquesta mateixa setmana l'Organització Mundial de la Salut envia, finalment, un equip a la Xina per investigar-lho. L'OMS ha pressionat Pequín des de principis de maig perquè li permetés desplegar la missió. Per ara, de fet, els científics creuen que el virus ha saltat d’animals a humans, possiblement en un mercat de Wuhan. La teoria de Tom Jefferson és una altra més que afegeix encara més interrogants a l'origen de la pandèmia.