Els demòcrates estudien retardar 100 dies el nou ‘impeachment’ a Trump

Donald Trump podria estar a punt de sumar una nova fita històrica al seu expedient: convertir-se en el primer president nord-americà que afronta un procés d’ impeachment (intent de destitució) no una sinó dues vegades, a més de ser l’únic fins ara que s’enfronta a un procés com aquest després d’haver deixat el càrrec. El Partit Demòcrata compta ja amb 195 coimpulsors de l’article d’ impeachment, que presentaran aquest mateix dilluns en una sessió proforma a la Cambra de Representants, segons anuncia el congressista demòcrata Ted Lieu al seu compte de Twitter.

We are now at 195 cosponsors of the Article of Impeachment: Incitement to Insurrection, drafted by Rep @davidcicilline, @RepRaskin, me & @HouseJudiciary staff. We will introduce the Article tomorrow in the House pro forma session. #SundayMorning Update https://t.co/wTZtIJQFeq — Ted Lieu (@tedlieu) January 10, 2021

L’acusació, aquest cop, és la d'“incitar a la insurrecció” per haver cridat els seus seguidors a “marxar cap al Capitoli”, cosa que va desencadenar l’assalt violent a la seu del poder legislatiu. Aquesta acusació es podria votar a la Cambra de Representants aquest mateix dimarts, o potser dimecres, tot just una setmana abans de la presa de possessió de Joe Biden com a nou president dels Estats Units. La majoria demòcrata assegura que tiri endavant, però és el Senat el que ha de dur a terme el judici polític, una tasca que, tal com va quedar patent en l’anterior impeachment a Trump, li absorbeix tot el temps mentre dura.

El portaveu de la majoria republicana al Senat, Mitch McConnell, ha advertit ja, però, que la cambra alta no reprendrà les sessions abans del 19 de gener, el dia abans de la presa de possessió. Això vol dir que el procés d’ impeachment arrencaria tot just amb l’inici de la nova presidència. Però els demòcrates no volen que el judici retardi el nomenament dels nous càrrecs del govern Biden, que també han de passar pel Senat, ni la presa urgent de mesures contra la pandèmia de covid-19.

Per això, el congressista demòcrata James Clyburn ha explicat aquest diumenge que la idea és endarrerir l’enviament dels articles d’ impeachment al Senat per donar temps a Biden a posar en marxa la seva agenda política. “Farem la votació a la Cambra de Representants i la presidenta Nancy Pelosi serà qui determini quin és el millor moment per escollir els delegats i traslladar els càrrecs [contra Trump] al Senat”, ha dit a la CNN: “Donarem al president electe Biden els 100 dies que necessita per posar en marxa la seva agenda i potser enviarem els càrrecs després d’aquest temps”, ha apuntat.

Donat que el procés d’ impeachment nord-americà té una definició difusa a la Constitució, no està clar, però tampoc es pot descartar, que no es pugui sotmetre a aquest procés un expresident, i alguns demòcrates és el que pretenen, precisament per bloquejar les possibilitats de Trump de tornar-se a presentar a unes futures eleccions per recuperar el càrrec.

Clyburn afegia, a més, que la incitació a la insurrecció podia no ser l’única acusació contra el president, ja que la seva trucada al secretari d’estat de Geòrgia, en què li demanava que trobés els vots que li calien per guanyar, constituïa també un altre “delicte susceptible d’ impeachment”, deia.

Carta de republicans per aturar Pelosi

Pelosi va reunir la nit de dissabte els congressistes demòcrates per decidir els passos a seguir a partir d’ara, en vista que la Casa Blanca no està disposada a activar l’esmena 25 de la Constitució per destituir automàticament el president. “Hi ha un gran suport al Congrés per fer un impeachment al president per segona vegada”, deia Pelosi en un avançament a l'entrevista al 60 minuts que s'emet aquest diumenge.

Donava així per fet que aquesta setmana tirarà endavant el procés, malgrat la carta que el mateix dissabte van enviar cinc congressistes republicans moderats al president electe Biden. Li demanaven que aturés Pelosi i el seu impeachment per no tirar més llenya al foc de la divisió política actual: “Un segon impeachment, només dies abans que el president Trump deixi el càrrec, és innecessari i incendiari”, deien.

Però a poc a poc algunes veus republicanes se sumen a les crides a la destitució, o dimissió, de Donald Trump. “Si incitar a la insurrecció no ho és [una ofensa mereixedora d’ impeachment] no sé què ho és”, deia ahir el governador republicà de Nova Jersey, Chris Christie. Com a governador, Christie no participa en el judici al Senat, però en una entrevista a la cadena ABC admetia ahir que si fos senador votaria contra Trump. Dures paraules de qui va ser durant molt de temps un estret aliat del president sortint.

No està gens clar, però, que s’aconsegueixi fer votar contra Trump 17 senadors republicans, els que calen per assolir els dos terços del Senat necessaris per aprovar l’ impeachment. Però si en el primer procés polític en contra seva, impulsat el 2019, només el senador republicà Mitt Romney es va unir als demòcrates, aquest diumenge ja eren tres els senadors republicans que es mostraven partidaris de fer fora el president: Lisa Murskowski, d’Alaska; Pat Toomey, de Pennsilvània, i Ben Sasse, de Nebraska.

El seu mateix vicepresident, Mike Pence, es va distanciar una mica de Trump ahir quan va anunciar que ell sí que assistirà a la cerimònia d’inauguració del mandat del nou president, Joe Biden, el 20 de gener.