L'economia japonesa es va enfonsar just abans de l'esclat del coronavirus

Forta caiguda de l'economia japonesa. El producte interior brut (PIB) del Japó es va contraure un 6,3% en l'últim trimestre del 2019 respecte al mateix període de l'any anterior a causa sobretot de la caiguda del consum domèstic, segons les dades publicades aquest dilluns pel govern nipó.

Així mateix, entre els passats mesos d'octubre i desembre, l'economia va retrocedir un 1,6% en comparació amb el tercer trimestre del 2019. El factor que més va contribuir a aquesta evolució negativa va ser la forta caiguda de la despesa de les llars, de l'11,3% interanual, que s'atribueix a l'entrada en vigor a l'octubre de l'increment de l'impost sobre el consum (IVA). La contracció de l'economia, superior a l'esperada per la majoria dels analistes, arriba després de quatre trimestres consecutius de creixement i és la més aguda registrada per la tercera economia mundial des del segon trimestre del 2014.

A més, l'octubre de l'any passat el país va patir el tifó Hagibis, que va deixar fins a 24 morts i va causar forts estralls a les províncies centrals de l'illa de Honshu, la més gran i poblada de l'arxipèlag.

Les dades són dels mesos anteriors a l'esclat de l'epidèmia del coronavirus a la veïna Xina, per la qual cosa encara no està clar l'abast de l'impacte del Covid-19 sobre l'economia nipona. De moment, algunes fàbriques japoneses i d'altres països asiàtics s'han vist obligades a aturar l'activitat, ja que no els arriben subministraments de proveïdors xinesos a causa de l'aturada de moltes empreses a la Xina. Això obre la possibilitat, doncs, que la caiguda del PIB japonès s'intensifiqui el primer trimestre d'aquest any.

El consum domèstic representa al voltant del 60% de l'economia japonesa i havia experimentat una lleugera recuperació en els últims trimestres, la qual cosa havia afavorit avenços del PIB. No obstant, aquesta tendència positiva es va veure clarament afectada per l'increment impositiu, com ho mostra també el seu retrocés intertrimestral del 2,9%.

El Japó aplica des de l'1 d'octubre una pujada de l'IVA de dos punts percentuals, que el situa al 10%, una mesura prevista pel govern que lidera el primer ministre, Shinzo Abe, per costejar el creixent endeutament en els seus sistemes públics de salut i de pensions, provocat per l'envelliment demogràfic.

Les exportacions, un altre dels components que més havien contribuït a la ratxa expansiva de l'economia nipona, van experimentar una caiguda del 0,4% interanual i del 0,1% respecte al tercer trimestre del 2019, en el context de tensions comercials entre Estats Units i la Xina. Més pronunciada va ser la caiguda de la inversió en capital, del 14,1% respecte al mateix període del 2018 i del 3,7% intertrimestral.

En canvi, la inversió pública va créixer un 4,6% entre l'octubre i el desembre respecte a un any abans i un 1,1% en comparació amb el tercer trimestre, a causa dels estímuls aplicats per l'executiu d'Abe per mitigar l'impacte negatiu de l'impost de l'IVA.