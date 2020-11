L'exèrcit marroquí entra al sud del Sàhara Occidental per trencar el bloqueig del Polisario a la frontera mauritana

L'exèrcit marroquí ha penetrat a l'extrem sud del Sàhara per trencar el bloqueig de trànsit que va començar fa tres setmanes un grup de manifestants saharauis del Front Polisario, han dit avui a l'agència Efe fonts diplomàtiques marroquines. Un passadís format per soldats obrirà el pas dels camions i tot tipus de vehicles en els cinc quilòmetres de franja que separen la duana marroquina de la frontera amb Mauritània. Per ara asseguren, però, que no desallotjaran els manifestants.

En els últims dies hi ha hagut acusacions creuades que han provocat una escalada de tensió entre les dues parts, el Front Polisario i el Marroc. El Front Polisario va acusar ahir al Marroc de desplegar discretament i a gran escala armes i soldats al costat del mur construït al llarg del Sàhara i als voltants del pas de Guerguerat, ocupat pel Marroc i escenari des de fa tres setmanes de protestes de civils saharauis. El Polisario va assegurar que "les forces d'ocupació marroquines han emprès, des de la nit d'ahir [dimecres], una operació de trasllat, a gran escala, d'efectius de l'exèrcit, de la gendarmeria i altres aparells de seguretat a la zona".

"Informacions fidedignes, de fonts presents al lloc, apunten que forces d'ocupació marroquines han procedit a camuflar aquests grups vestint-los amb roba civil davant la mirada de la mateixa Minurso, amb l'objectiu d'irrompre a la zona de separació i atacar els civils saharauis presents des de fa més de dues setmanes en protesta pacífica contra la bretxa il·legal de Guerguerat ". El Polisario considera "una violació flagrant" la presència marroquina a l'anomenada zona de seguretat, a la qual "respondrà amb fermesa, en legítima defensa de la seva sobirania nacional".

Aquest diumenge es van complir 10 anys de la protesta no-violenta de Gdeim Izik al Sàhara Occidental, el Campament de la Dignitat, considerada la protesta més gran del poble saharaui dels últims anys.