Un 'gigaincendi' de la grandària de quatre comarques catalanes crema a Califòrnia

La cadena d'incendis que està devastant Califòrnia aquestes últimes setmanes ha arribat a una nova fita històrica. El foc, que han anomenat August Complex, ha arrasat una xifra rècord d'un milió d'acres, segons s'ha pogut determinar mitjançant imatges de satèl·lit. Alguns investigadors consideren que el llindar del milió d'acres que ja ha cremat aquest incendi sobrepassa la categoria de megaincendi i instaura la de gigaincendi. El foc afecta fins a sis comtats de la zona, àrees moltes de les quals ubicades a Mendocino National Forest, entre San Francisco i l'estat d'Oregon.

Es tracta del foc més gran que s'hagi produït en la història recent de Califòrnia, un foc d'unes dimensions de més de 400.000 hectàrees, cosa que a escala catalana suposa gairebé tota la Catalunya Central, és a dir, com si es cremessin senceres comarques com el Solsonès, el Bages, Osona i el Berguedà.

El foc és tan gran que ha calcinat tanta extensió com la que van cremar tots els focs de Califòrnia entre el 1932 i el 1999, segons dades exposades pel governador de Califòrnia, Gavin Newsom. “Si això no és una prova evident del canvi climàtic, no sé què és”, ha dit Newsom en roda de premsa.

#AugustComplex, burning across five counties in northern Coast Ranges, has become California's first modern " #megafire." This complex of individual fires, which have burned together into contiguous burn area, now spans 1 million acres--larger than state of Rhode Island. #CAfire pic.twitter.com/M1LzyqMR3I — Daniel Swain (@Weather_West) October 5, 2020

Des del mes de gener els incendis ja han cremat més de 4 milions d'acres a Califòrnia, és a dir, més d'1,6 milions d'hectàrees, la meitat de la superfície de Catalunya. Han sigut més de 8.300 incendis forestals que han provocat 31 víctimes mortals i han cremat més 8.800 edificacions. Més de 16.400 efectius dels bombers de Califòrnia continuen treballant per contenir 23 grans incendis que encara cremen a hores d'ara.

El clima empeny

L'onada d'incendis s'ha produït enmig d'un estiu de temperatures molt altes a la regió. El mesos d'agost i de setembre van ser els més càlid mai registrats a Califòrnia, i les condicions a llarg termini de la sequera també són evidents: 14 dels últims 21 anys han registrat menys pluja del normal. Els incendis estan abraçant cada cop més la tardor, el 2017 i el 2018 ja van ser anys d'incendis importants a Califòrnia fora de l'estiu, entre els quals el que va destruir bona part de la població de Paradise a principis del mes de novembre del 2018.

Un estudi fet per investigadors de la Universitat de Califòrnia a Los Angeles (UCLA) ha determinat que el nombre de dies de tardor amb condicions favorables per a grans incendis s'ha doblat en els últims 40 anys. Les previsions a llarg termini no són favorables, ja que s'està iniciant un episodi de La Niña, un fenomen que es pot allargar durant l'hivern i que acostuma a provocar escassetat de pluges a Califòrnia.

A escala global el mes de setembre ha sigut el més càlid mai registrat al planeta, segons dades del Centre Europeu de Predicció. La temperatura s'ha situat 0,63 graus per sobre de la mitjana del període 1981-2010. En els últims dos mesos la mitjana de temperatura de la Terra s'ha situat 1,3 graus per sobre dels nivells de l'etapa preindustrial.