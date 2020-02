L’hora d’una revolta demòcrata?

Els votants demòcrates estan clarament units en el seu objectiu: derrotar Donald Trump a les eleccions d’aquest novembre. Ara bé, posar-se d’acord en el qui i en el com ja són figues d’un altre paner. Durant els últims dies, al començament de les primàries presidencials amb els caucus d’Iowa, s’ha intensificat el debat sobre qui tindria més probabilitats d’aconseguir la victòria, si un candidat de l’ala moderada del partit o un de la progressista. El fantasma d’una reedició de les presidencials del 2016 aterreix els electors demòcrates. Llavors la seva candidata, moderada però amb un greu problema de popularitat, Hillary Clinton, va perdre contra tot pronòstic. Per això, quatre anys més tard, una gran part d’ells creuen que ha arribat l’hora d’una “revolució política”, com reclama el senador de Vermont Bernie Sanders, o d’un “gran canvi estructural”, en paraules de la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren.

Tant Sanders com Warren creuen que només un candidat o candidata amb un programa de polítiques “progressistes i valentes” -com ara un sistema de salut universal a l’europea i un augment dels impostos als més rics- pot arribar a la Casa Blanca. Sanders lidera les últimes enquestes nacionals i dels caucus d’Iowa juntament amb l’altre favorit de la cursa demòcrata i representant de l’ala moderada, l’exvicepresident dels Estats Units Joe Biden. Els segueixen a més distància el també moderat Pete Buttigieg, exalcalde de South Bend (Indiana), i Warren.

Les propostes en matèria de salut representen, com cap altra cosa, aquesta batalla entre moderats i progressistes. Sanders i Warren són els únics candidats que volen “eliminar el sistema privat de salut actual i crear-ne un de públic”. L’anomenat Medicare per a tothom, la proposta del senador de Vermont per ampliar l’existent i popular cobertura de salut pública per a les persones més grans de 65 anys a tot el país, garantiria el dret a la salut als Estats Units. Actualment, més de 27 milions de nord-americans no tenen assegurança mèdica.

Biden, Buttigieg i altres candidats moderats consideren que el Medicare per a tothom és una proposta massa radical i arriscada. La meitat de la població obté assegurança mèdica a través de la seva feina i la majoria està satisfeta amb els serveis que rep, malgrat les llacunes que presenta. Per això defensen protegir la llei Obamacare i enfortir un sistema on coexisteixin assegurances privades i una opció pública.

Si finalment s’imposa la moderació i Biden guanya, però ho fa sense generar il·lusió i amb dificultats per mobilitzar els demòcrates, té tots els números de repetir el daltabaix de Clinton. Si, per contra, triomfa una revolta dels demòcrates més a l’esquerra del partit amb Sanders al capdavant, hauran de buscar la manera de persuadir els votants demòcrates i de centre que els consideren massa radicals. Els demòcrates necessitaran fer pinya i una gran mobilització de les bases si volen evitar la reelecció de Trump.