L’Air Force One aterra al costat de la multitud, que l’acull amb els mòbils enlaire i una emoció que es reserva per a les estrelles del rock. Mentre posen l’escaleta a l’avió, pels altaveus sona el tema de Village People Macho men, una selecció que intueixo que no és pas casual. Milers de persones (a ull podrien ser ben bé 4.000) han vingut fins a l’aeroport de Reading, al sud de Pennsilvània, per veure en directe el seu ídol: Donald Trump. I aquest és només un dels quatre mítings que va fer dissabte en aquest estat clau per a les eleccions de dimarts.

Milers de persones que esbronquen la pantalla quan hi surt Joe Biden, que aplaudeixen entusiasmats les paraules de Trump i que fins i tot coregen a l’una “Premi Nobel! Premi Nobel!” quan el president els enumera els seus esforços en política exterior: “Hem matat Baghdadi, el cap de l’Estat Islàmic, hem matat Soleimani, hem tornat la capital d’Israel a Jerusalem...” I la multitud de Pennsilvània l’ovaciona.

“El candidat de la pau”

“Ell és el candidat de la pau, no entenc com a Europa no us encanta. Obama va començar una guerra a Síria. Ell no ha fet cap guerra. Però a Europa Obama tenia aquesta imatge cosmopolita que us agrada, i en canvi Trump estèticament no us agrada. Però si et pares a mirar el que ha fet, és millor”, argumenta Zeb Stone, que ha vingut des de Virgínia, a dues hores i mitja de cotxe, per sentir el president. Un jove amb aspecte d’intel·lectual que, al contrari del que es podria pensar sobre un seguidor de Trump, sembla molt ben informat: “¿Oi que a Catalunya teniu la sensació que Madrid no us respecta? Doncs nosaltres pensem el mateix de Washington”, diu, convençut que Trump és l’únic que prioritzarà els interessos de la gent amb el seu “America primer”: “¿Vosaltres no voleu Catalunya primer?”

Són molts els seguidors -més aviat fans- de Donald Trump que no compleixen les expectatives. Entre la multitud que abarrota la pista de l’aeroport de Reading, entre barrets, samarretes, xapes i bufandes amb la cara del president o amb l’ America great again. Hi ha joves, vells, llatins, dones, famílies amb nens, algun negre (aquests sí, minoritaris) i fins i tot un home amish que camina silenciós amb els seus dos fills, que no deuen tenir més de 12 anys.

“Sisplau, senyor, tregui’s aquesta mascareta o posi-se-la del revés. Hi diu “No more bullshit ” (Prou collonades) i aquest és un esdeveniment familiar”, li diu un agent de seguretat a un dels homes que camina amb la marabunta per accedir al recinte. “Això sembla un míting de Joe Biden!”, diu de broma un altre que ho ha sentit, però tots fan cas de les indicacions i es treuen barrets o mascaretes que portin paraulotes. Tothom en porta, de mascareta, la majoria amb eslògans pro Trump, però als que no en porten els n’ofereixen a l’entrada, després de prendre’ls la temperatura.

Realment resulta irònic que per entrar a un míting de Trump no puguis portar estampades a la cara algunes de les frases que l’han fet famós. Un “llenguatge de l’home comú” que li ha fet guanyar molts dels votants que ara són a Reading, aguantant un fred de 6 graus per veure l’espectacle trumpista. “La gent diu que això és maleducat, però per a mi és només dir les coses com són. Al cap i a la fi, és novaiorquès, no?”, em diu una dona que ha vingut amb el seu marit i un fill. Una vegada i una altra, els arguments dels que adoren Trump es repeteixen: al·leguen que “és un home d’acció”, “manté les seves promeses”, “honest”, “diu el que pensa”, “és l’home del poble”...

“Pro vida i llibertat d’expressió”

“Sisplau, explica que no tots els votants de Trump són gent sense estudis. Jo soc infermera, tinc un màster i voto Trump”, em diu Elisabeth Scott, que treballa en un hospital de nens a Filadèlfia i assegura que el president els ha proveït tot el material per al covid-19 que han necessitat.

L’Amèrica de Trump és certament més diversa -i en alguns casos més sensata- del que es podria pensar. Una gent que aplaudeix entusiasmada quan el president els diu que el seu vot “és pro vida i pro llibertat d’expressió”. Quan els diu que Biden “destruirà Pennsilvània” perquè vol prohibir el fracking, i reclama al governador demòcrata d’aquest estat “que obri les escoles ja!” I també quan diu que l’enemic és la Xina, i que ho són també “les tecnològiques” com Twitter i Facebook que li censuren els missatges i els grans mitjans de comunicació, perquè són “ fake news ”. Entre el públic, una nena d’uns 7 anys, enfilada dalt d’una cadira, fa onejar la seva bandereta nord-americana i crida fort: “Trump! Trump! Trump!”

I, evidentment, no hi falten tampoc els trumpistes estrambòtics. Com l’actor de pel·lícules de terror Edward X. Young, que pregona satisfet que aquest és el seu míting número 45 des del 2015. “Trump va ser enviat per Déu per assegurar que la promesa d’Abraham Lincoln d’un govern pel poble no mori. És l’únic amb coratge per desafiar la tirania de la correcció política i amb prou força per aturar el liberalisme progressista que està destruint aquest país”, diu, amb els ullals esmolats d’haver interpretat Dràcula massa temps. S’ha deixat créixer la barba perquè el covid ha aturat la producció de les seves pel·lícules. “Diuen que tinc pinta de boig, però la meva pinta reflecteix la bogeria del nostre temps”. És ben clar que sí.