L'OMS apunta que les vacunes encara trigaran: "No abans de la primera part del 2021"

L'OMS ha avisat aquest dimecres que les primeres vacunes no es començaran a subministrar abans "de la primera part del 2021", en un missatge "realista" per acabar amb les falses expectatives que s'han pogut crear arran del bon ritme de les investigacions per trobar un tractament immunològic contra el covid-19. El director d'Emergències Sanitàries de l'OMS, Mike Ryan, ha assegurat que en qüestions com la de la vacuna no valen les presses perquè abans cal tot un procés que demostri que és una dosi "segura i efectiva, i això pren el seu propi temps", raó per la qual "no es poden prendre dreceres".

Ryan ha participat aquest dimarts en una sessió informativa pública a través de les xarxes socials juntament amb la responsable tècnica del departament de gestió de la pandèmia de l'OMS, Maria Van Kerkhove, en què han assegurat que no es poden crear falses expectatives pel que fa al calendari però tampoc respecte a la creença que un cop es disposi de la vacuna, el problema del coronavirus haurà desaparegut. En aquest sentit, els dos directius han assenyalat que cap de les vacunes que existeixen avui dia són 100% efectives i, per exemple, la del xarampió es queda amb el 95% tot i ser una de les que es consideren més eficaces.

Un altre aspecte a tenir en compte serà la durada de la immunització que ofereixi la vacuna. Cada vegada són més les vacunes –entre les 23 que han arribat a etapes més avançades en investigacions en diferents parts del món– que estan arribant a la fase 3, que implica que després d'haver mostrat ser segures i certa eficàcia, poden començar a ser administrades a milers de persones. Es tracta de l'etapa prèvia per a l'aprovació d'una vacuna per part de les autoritats sanitàries dels països.

Cap als 15 milions de contagis

L'organització ha rebut la confirmació de 14.730.000 casos de coronavirus en el món, dels quals 169.013 corresponen a les últimes 24 hores. Els morts per aquesta nova malaltia són 611.284, cosa que suposa 3.503 més que el dia abans.

Durant la sessió, una de les preguntes que més s'ha repetit és si és segur assistir a esdeveniments massius a l'aire lliure. L'encarregada de respondre ha sigut Van Kerkhove, que ha contestat que sí, sempre que el públic pugui mantenir una distància física de com a mínim un metre i complir amb les mesures d'higiene indicades, en particular el rentat de mans. En cas que això no sigui possible, ha recomanat l'ús de mascaretes durant tot l'esdeveniment.

Els joves són un col·lectiu que preocupa a l'OMS perquè els ha calat la falsa creença que gairebé són immunes al covid i que malgrat que es contagiïn no tindran un quadre mèdic greu que posi en risc la seva vida. Van Kerkhove ha volgut subratllar que això no és cert, ja que estadísticament hi ha joves que han tingut símptomes greus i han trigat setmanes i mesos a superar les seqüeles derivades de la malaltia. "Al pulmó li costa força temps tornar a la seva capacitat normal i en alguns casos també el sistema cardiovascular queda afectat", ha recordat Ryan.