El Papa demana perdó per vetar homosexuals a seminaris i afirma que "a l'Església hi ha lloc per a tothom, tal com som, tots"

Andorra la VellaEl Papa Francesc ha demanat perdó per les seves paraules sobre que hi ha "massa ambient marica" als seminaris, pronunciades davant 230 bisbes italians el 20 de maig en una reunió a porta tancada al Vaticà. Francesc va instar els prelats a no admetre persones homosexuals als seminaris, utilitzant el terme despectiu "frociaggine".

El director de l'Oficina de Premsa del Vaticà, Matteo Bruni, ha assegurat que el Papa no pretenia ofendre ni expressar-se en termes homòfobs i ha presentat disculpes a aquells que s'hagin sentit ofesos. Bruni ha explicat que Francesc està al corrent dels articles publicats sobre la conversa amb els bisbes de la Conferència Episcopal Italiana (CEI).

Malgrat la polèmica, el papa ha afirmat que "a l'Església hi ha lloc per a tothom, tal com som, tots". Aquesta postura no difereix de la posició oficial del Vaticà des del 2005, quan es va emetre un document que prohibeix l'admissió al seminari de persones amb tendències homosexuals profundament arrelades.