La policia belga irromp en una orgia al centre de Brussel·les amb eurodiputats i diplomàtics

"Vam interrompre una gang bang". Així explica una font policial citada pel diari belga La Dernière Heure com van aturar una orgia divendres passat al centre de la capital de les institucions europees, Brussel·les. Segons el mateix diari i tal com confirma també el mitjà neerlandòfon HLN, entre les persones que hi participaven hi havia 25 homes, entre els quals un eurodiputat i diversos diplomàtics, que eren en un bar del centre de la ciutat. L'eurodiputat hauria intentat fugar-se i va argumentar a les autoritats que tenia immunitat parlamentària.

Els mateixos mitjans expliquen que a la festa hi havia estupefaents i alcohol, i tots els participants van rebre una multa però van quedar en llibertat. Des de principis de novembre, bars i restaurants estan tancats a Bèlgica i només a partir d'aquest mateix dimarts s'ha permès la reobertura de comerços no essencials per reactivar l'economia de cara a les festes, però sota protocols estrictes de distanciament.

Aquesta no és l'única festa multitudinària que s'ha aturat a Bèlgica en l'última setmana, encara que serà clarament la més sonada des del moment en què s'hi han identificat diplomàtics i un eurodiputat, la identitat dels quals no ha transcendit. Segons el mitjà flamenc VRT, la setmana passada es van interrompre tres festes al barri jueu d'Anvers.

Segons aquest mateix mitjà, dijous passat la policia va haver d'entrar per la força en un edifici d'Anvers on van trobar alguns dels integrants de la festa que no havien tingut temps de fugir. Segons el portaveu de la policia d'Anvers, van poder identificar 33 persones, però la taula estava preparada per a un centenar. Abans, però la mateixa setmana, ja s'havien identificat dues reunions més multitudinàries amb 57 i 42 persones, respectivament.

Bèlgica ha sigut un dels països més afectats per la segona onada de la pandèmia del coronavirus i ha encapçalat les xifres de contagi a Europa entre l'octubre i el novembre, per això va optar per unes normes de contenció estrictes, tancant tots els establiments i comerços no essencials i reduint al mínim els contactes permesos. També hi ha toc de queda a les 22 hores a Brussel·les, on és més estricte que a altres indrets i ciutats del país.

De fet, des del novembre només es permet un sol contacte estret, que s'ha anomenat el "company de moixaines" o "d'abraçades" per la traducció de la seva paraula neerlandesa, knuffelcontac. Aquesta és l'única persona amb qui es permet el contacte i la visita a les llars belgues, una figura especialment pensada per a les persones que viuen soles i per fer front a les conseqüències emocionals del confinament.

Des que es van adoptar les mesures de confinament, el país ha aconseguit rebaixar considerablement els contagis i evitar el col·lapse hospitalari. Actualment es registren 333 contagis per 100.000 habitants, segons el Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties (ECDC). A principis de novembre, però, s'havia arribat als 900 casos i en certs barris de Brussel·les se superaven els 2.000.