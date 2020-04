La ruta dels ‘coronarics’ que van escampar el brot al Brasil

Rics, famosos, vips, infuencers i bloguers de casa bona i, fins i tot, hereus de la família imperial formen l’elit social, econòmica i ètnica (perquè tots són blancs) que ha tingut, malauradament, un paper protagonista en la importació i posterior propagació del covid-19 al Brasil. El brot ha afectat primer els barris benestants i ha acabat arribant a les faveles. Tots ells formen una ruta de gent guapa, que ja s’ha batejat com a os corona ricos i que, per negligència i no haver complert la quarantena preceptiva, ha ajudat a escampar el nou coronavirus en tres esdeveniments perfectament rastrejats. Un casament al paradisíac municipi costaner d’Itacaré, al sud de Bahia; una reunió de socis al tradicional Country Club de Rio de Janeiro; i una festa de prometatge, també a la capital carioca, amb els hereus de la família imperial brasilera, els Orléans-Bragança, la nissaga que va regnar al país fins al 1889.

El cas que ha aixecat més polseguera és el casament de dues cares conegudes de la jet set brasilera, Marcela Minelli i Marcelo Bezerra de Menezes, que va tenir lloc en un resort exclusiu a Itacaré el 7 de març. Entre els centenars de convidats hi havia un grup d’amics que la setmana anterior, la del Carnaval, havien anat a esquiar a l’estació d’Aspen, a l’estat nord-americà del Colorado, i on haurien contret el virus.

Després d’un viatge de tornada al Brasil amb jet privat, el grup hauria contagiat altres convidats, entre els quals hi havia actrius, blogueres fitness i la cantant Preta Gil, filla del geni de la música Gilberto Gil, que també va actuar a la festa. Fins a quinze persones s’hi van encomanar de covid-19 i van iniciar la cadena de transmissió per tota la geografia brasilera. Quan el cas va esclatar, els nuvis eren de viatge de noces a les illes Maldives, on van haver de fer el confinament obligatori de quinze dies en un hotel de cinc estrelles on el servei ni accedia a la seva suite.

Assemblea d’un club aristocràtic

A Rio de Janeiro hi ha hagut dos grans focus d’infecció que, una vegada més, es relacionen amb el Brasil de la premsa rosa. Un d’aquests és una assemblea de socis a l’aristocràtic Country Club, el 9 de març, on van participar 270 persones, algunes de les quals venien de passar el Carnaval a Itàlia o havien viatjat a altres països europeus. Hi va haver més de 60 casos confirmats de coronavirus. El pànic es va estendre entre els integrants d’una entitat acusada de racisme, on les mainaderes han d’anar obligatòriament vestides de blanc de cap a peus i tenen prohibit utilitzar els mateixos lavabos que les sòcies.

La primera mort per covid-19 registrada a l’estat de Rio de Janeiro va ser, precisament, d’una treballadora de la llar, Cleonice Gonçalves, de 63 anys i que era diabètica i hipertensa, dos dels factors de risc. La seva mestressa, que havia tornat de fer turisme per Itàlia, li va encomanar el coronavirus. Va morir a la seva ciutat natal, al municipi de Miguel Pereira, a 120 quilòmetres de Rio, en un centre hospitalari on va ingressar sense haver donat la informació que havia estat en contacte amb una persona positiva. Se sospita que durant la seva estada, la pacient podria haver infectat fins a nou persones més. Una neboda de la víctima ha denunciat la falta d’empatia de la família que va contagiar la seva tia.

A la capital carioca, un altre focus va ser la festa de prometatge del príncep dom Pedro Alberto d’Orléans-Bragança amb la milionària Alessandra Fragoso Pire. La carrinclona cerimònia de petició de mà va tenir lloc també a principis de març i va reunir 70 convidats, alguns dels quals havien estat als Estats Units. Els mateixos pares del promès venien de Londres, on s’havien trobat amb amics procedents d’Itàlia i de Bèlgica. Cap d’ells es va confinar a casa quan va tornar al Brasil, tot i que a Europa ja havia esclatat el brot. D’aquesta cadena de transmissió de la jet set hi ha 39 persones contagiades i una de morta: Mirna Bandeira de Mello, una habitual de l’alta societat carioca.

Segons el recompte de la Universitat Johns Hopkins, fins ahir el Brasil havia registrat 445 morts i 10.360 casos confirmats per coronavirus, la majoria concentrats a l’estat de São Paulo, el més poblat, amb 46 milions d’habitants dels 209 milions que hi ha al país.