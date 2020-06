Veneçuela expulsa l'ambaixadora de la UE

Augmenta la tensió diplomàtica entre la Unió Europea i el règim de Nicolás Maduro a Veneçuela. La UE va anunciar dilluns noves sancions contra una desena d'alts funcionaris veneçolans, inclòs el president electe de l'Assemblea Nacional, Luis Eduardo Parra, i tot seguit Maduro va anunciar l'expulsió de l'ambaixadora europea a Caracas, Brilhante Pedrosa, com a represàlia. La resposta des de Brussel·les tampoc s'ha fet esperar. L'alt representant de la UE, Josep Borrell, ha cridat l'ambaixadora veneçolana a la UE, Claudia Salerno Caldera, aquesta mateixa tarda i ha assegurat que "prendran les mesures necessàries de reciprocitat".

Però a la pràctica la UE no pot expulsar cap ambaixador d'un país tercer perquè les relacions diplomàtiques són competència de cada estat membre. L'ambaixadora a Brussel·les representa el govern de Maduro davant les institucions europees però també davant Bèlgica i, per tant, hauria de ser Bèlgica qui prengués la decisió. "La UE i tots els estats membres estem considerant quines són les mesures més apropiades en resposta als fets. Convocarem l'ambaixadora del règim de Maduro avui mateix i a partir d'aquí veurem quines mesures han de seguir", ha explicat la portaveu d'Exteriors de la Comissió Europea, Virginie Battu-Henriksson.

De fet, els tractats europeus només preveuen poder declarar un diplomàtic persona non grata en cas de resposta en bloc a un conflicte com aquest. Aquest pas, però, requereix la unanimitat dels vint-i-set governs de la UE.

Condenamos y rechazamos la expulsión de nuestra embajadora en Caracas.Tomaremos las medidas necesarias habituales de reciprocidad. Sólo una solución negociada entre Venezolanos permitirá al país de salir de su profunda crisis. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 30, 2020

Al mateix temps, però, el cap de la diplomàcia europea ha reiterat que cal buscar una "solució negociada entre veneçolans per permetre al país sortir de la profunda crisi". "Totes les mesures que malmeten la feina diplomàtica només contribuiran a augmentar la tensió i posaran en dubte el camí cap a una sortida de la crisi en pau i de caràcter polític", ha afegit després la mateixa portaveu citada anteriorment. Borrell ha explicat que "totes les mesures estan sobre la taula" i ha assegurat que l'anunci d'expulsar l'ambaixadora europea a Caracas "contribueix a aïllar encara més el règim de Maduro a nivell internacional".

La Unió Europea va elevar a 36 el nombre d'autoritats veneçolanes sobre les quals ha imposat sancions, com ara la congelació d'actius o restriccions de viatges. Entre els nous sancionats hi ha diversos vicepresidents de l'Assemblea Nacional i també fiscals. I la resposta de Maduro ha sigut la d'expulsar ràpidament l'ambaixadora europea a Caracas.

"Hem d'ordenar les nostres coses amb la Unió Europea i anirem pas a pas. Ja n'hi ha prou. Si no ens volen, que marxin, si no respecten Veneçuela, que marxin. A Veneçuela se l'ha de respectar com a integritat i com a nació", ha dit Maduro a l'anunciar que donava 72 hores a l'ambaixadora europea per abandonar el país.