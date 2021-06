Un canvi de masses d'aire accentuarà la fresca fins dijous

Escolta aquí la previsió del temps

Aquesta matinada de dilluns ha tornat a ser agradable i amb poques temperatures mínimes tropicals. La mínima s'ha quedat per sobre dels 20 graus en indrets com Badalona, Alcanar, Roses i Tarragona; i, com gairebé sempre, la temperatura més alta ha sigut la del centre de Barcelona: 21,8 graus. Un 45% de les estacions del Meteocat de les quals fem seguiment diari han baixat dels 15 graus de matinada. Destaquen els 8 graus de Das, els 9 de Guardiola de Berguedà i els 10 de Sant Pau de Segúries.

Si es comparen les dades d'aquest juny amb les de l'última dècada es pot dir que ja fa sis dies que no hi ha una jornada amb més calor de la que tocaria, i sembla que aquesta tendència s'allargarà encara 3 o 4 dies més com a mínim.

Avui al migdia la calor afluixarà una mica respecte a ahir. A la majoria de comarques la màxima recularà sensiblement, i només al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre l'efecte del vent farà pujar la temperatura. Avui seran pocs els termòmetres que superin els 30 graus al migdia.

El dia ha començat amb intervals de núvols que aniran minvant amb el pas de les hores. En general a la tarda hi haurà més estones de sol que al matí, però també serà quan descarregaran algunes tempestes puntuals al voltant del Pirineu oriental, al nord de la Catalunya Central i en comarques interiors de Girona. El Meteocat té actiu un avís per la possibilitat de xàfecs forts al Ripollès, a la Garrotxa i a Osona. De forma més puntual no són descartables ruixats en altres sectors del Pirineu, o fins i tot en punts del prelitoral com ara el Penedès o el Vallès, sobretot a última hora o ja durant el vespre.

Els dies vinents seguirà aquest temps amb molt de sol, però també amb estones de cel mig ennuvolat, sobretot al Pirineu i en comarques de Girona. Demà i dimecres els ruixats seran més escassos que avui i afectaran com a molt sectors del Pirineu oriental. No hi ha símptomes que el temps s'hagi d'embolicar durant la segona part de la setmana. Segurament seguiran apareixent alguns ruixats puntuals de tarda al Pirineu, que de cara al cap de setmana podrien anar a més, però a la resta és molt poc probable que hi arribin els xàfecs.

La temperatura serà més baixa entre demà i dimecres. Els dies vinents la fresca s'accentuarà una mica més, i tot i que no s'arribarà a les temperatures de Sant Joan, l'ambient serà molt agradable. Durant la segona part de la setmana la calor repuntarà clarament. De cara al cap de setmana en moltes comarques interiors hi haurà fàcilment 4 o 5 graus més que avui, i la sensació tèrmica també saltarà per sobre dels 30 graus a la costa. Calor més intensa, però no especialment forta.

¿Ens portarà aquesta pujada de la temperatura a un altre episodi de calor intensa i persistent com el de mitjans de juny? Encara és molt aviat per entreveure-ho amb claredat, però el més probable a hores d'ara és que això no sigui així, i que la setmana que ve comenci una calor més moderada.