La vacuna per a menors de 5 a 11 anys, a un pas de demanar l’autorització sanitària

Les companyies Pfizer i BioNTech han anunciat aquest dilluns que la seva vacuna contra el covid és segura en menors, concretament en la franja dels 5 als 11 anys, i tenen previst demanar a les autoritats sanitàries europees i dels Estats Units el vistiplau necessari per poder fer-ne ús com més aviat millor. Així ho demostren els primers resultats de l’assaig entre els infants fets per les multinacionals. Segons han explicat les mateixes companyies, les proves han demostrat una resposta sòlida dels anticossos neutralitzants també amb una pauta de dues dosis administrades amb 21 dies de diferència entre elles per a aquests menors.

"Estem ansiosos per estendre la protecció que ofereix la vacuna a aquesta població més jove, subjecta a l'autorització regulatòria, especialment a mesura que rastregem la propagació de la variant delta i l'amenaça substancial que representa per als nens", ha explicat Albert Bourla, president i director executiu de Pfizer. Bourla ha subratllat que els casos pediàtrics de covid han augmentat en un 240% des del juliol als Estats Units. Per això, assegura, és necessari començar la vacunació entre els infants com més aviat millor.

Els últims nou mesos centenars de milions de nens de més de 12 anys ja han rebut la vacuna arreu del món. Ara els resultats dels assajos entre els més petits proporcionen, segons les companyies, una base sòlida per aconseguir l’autorització sanitària "de manera urgent", han remarcat els directius. L’estudi s’ha fet amb un total de 2.268 participants d’entre 5 i 11 anys. L’assaig, però, també inclou infants més petits, d’entre 6 mesos i 5 anys, i s’espera que les primeres conclusions sobre aquesta franja d’edat també arribin abans de finals d’any.

El dilema ètic

Ja fa mesos que els metges i epidemiòlegs asseguren que vacunar els adolescents i també els infants és clau per posar fi a la pandèmia. Des que la variant delta va aigualir la via de la immunitat de grup amb el 70% de població vacunada, la necessitat de vacunar tothom, també els més petits, ha pres importància, atès que no és clar quin rumb pot prendre la malaltia els anys vinents. El debat, però, és ètic.

"Saber que potser podrem vacunar tothom aviat és una bona notícia perquè cal protecció directa", explica el pediatra del Parc Taulí de Sabadell i membre del comitè de vacunes de la Generalitat i de l’Associació Espanyola de Pediatria, el doctor Valentí Pineda. I afegeix: "Però què hem de fer, vacunar primer els nens de països rics encara que sabem que la malaltia els afecta de manera molt més lleu o els adults de països del tercer món? Aquest és el debat".

El fet és que les compres individualitzades per països fa que aquelles vacunes que no es posen acabin a la brossa. "Si les tenim i les podem posar, doncs potser aprofitem-les; no pot ser que acabin en un armari", lamenta Pineda.

Passos a seguir

Un cop superada aquesta fase de l’assaig, les companyies Pfizer i BioNTech enviaran les dades i els resultats als dos principals reguladors. Podria passar que, com en el cas de la franja dels 12 als 16 anys, les autoritats sanitàries aprovin els resultats per una via d’urgència perquè les vacunacions, si es demostren segures, es comencin a posar com més aviat millor.