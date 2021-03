Com es fa la coca de polenta amb calçots, bolets, tomàquets i salsa romesco? Recepta de la cuinera Teresa Carles

La cuinera Teresa Carles proposa una recepta que té com a protagonistes els calçots, els quals suggereix rostir al forn per posar-los al capdamunt d'una coca feta amb polenta. Justament, durant aquest mes de març, la xef celebra 10 anys del restaurant que porta el seu nom, i ho farà amb un menú especial, entre el 15 i el 19 de març, amb plats del Paradís, que és el nom del primer restaurant de la cuinera, que seran el rotlle de truita de patates, quesadilla d’espelta, guisat de llenties al curri, canelons de xampinyons i mató, fideuada vegana a la marinera i un pastís.

Coca de polenta amb calçots, bolets portobel·lo i salsa romesco

Ingredients per a 4 coques

Per a la polenta:

200 g de polenta

750 ml de brou vegetal

80 g de salsa romesco

Per a la vinagreta:

25 g d’alls

2 g de farigola

2 g de comí

2 g de pebre dolç

4 g de sal

4 g de pebre negre

40 g de vinagre de poma

100 g d’oli d’oliva

Per al farciment:

10 calçots

4 unitats de bolets portobel·lo

6 tomàquets cirerol

80 g de romesco per sobre la coca

Escarola arrissada per decorar

Escalfeu el brou vegetal que ja tingueu preparat o aigua mineral. Quan bulli, incorporeu-hi la polenta en forma de pluja, tot remenant constantment amb unes varetes de cuina. Ha d’agafar cos. I tan bon punt estigui ben barrejada, apagueu el foc, i afegiu-hi la salsa romesco que ja tindreu preparada. Torneu-ho a barrejar ben bé.

Agafeu una safata, unteu-la amb oli d’oliva, i aboqueu-hi la polenta perquè s’hi refredi. Escampeu-la bé, perquè quedi uniforme. Serà la base de la coca. Poseu-la a la nevera.

Ara serà el moment de rostir els calçots, prèviament nets i sense les capes més dures. Tritureu tots els ingredients de la vinagreta al got d’una batedora. Amb la vinagreta feta, unteu primer una mica la base de la safata. I després pinteu cada un dels calçots. Tot seguit, col·loqueu la safata al forn, que tindreu escalfat, durant deu minuts a 220º.

Mentre es rosteixen els calçots, partirem els portobel·lo en quatre trossos, i els saltarem amb oli d’oliva, sal i pebre. Quan ja estiguin saltats, retireu-los, i poseu-los en un plat.

Si ja han passat els deu minuts de rostir els calçots, retireu-los i reserveu-los.

Aprofitant l’escalfor del forn, talleu els cirerols en tres trossos, amaniu-los amb la vinagreta, i coeu-los al forn durant dos minuts. La salsa que heu triturat és molt especial, també us pot anar bé per rostir al forn altres verdures, com ara la carbassa.

Quan la polenta ja sigui freda, traieu-la de la nevera, desemmotlleu-la, talleu-la en la forma que us agradi, com ara a quatre trossos. Tot seguit, passeu-la per una planxa al foc amb un raig d’oli d’oliva. Planxeu-la per donar-li un toc cruixent. També la podríeu sucar una mica amb oli i posar-la un moment al forn.

Ara només falta emplatar. Talleu els calçots a trossos, i aneu col·locant-los damunt de la coca. Tot seguit, poseu-hi els bolets, els cirerols, i decoreu tot plegat amb uns puntets de salsa romesco i unes fulles d’escarola arrissada.

Bon profit!