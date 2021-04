Catalunya: tornen els sopars en restaurants fins a les 23 h a partir del 9 de maig

Disponible en: cat

BarcelonaBars i restaurants tornaran a servir sopars fins a les 23 hores a partir del diumenge 9 de maig, just el dia que decau l’estat d’alarma vigent i s’acaba el toc de queda nocturn i les restriccions de mobilitat. Aquell dia també es permetrà la reobertura dels parcs d’atraccions i fires populars. Però, de moment, per a la setmana vinent es prorroguen gairebé totes les mesures actuals, amb el respir que donarà que els parcs infantils estiguin oberts més enllà de les 20 hores.

Contràriament al que ha fet fins ara, d’anar anunciant cada setmana les restriccions i relaxaments, el Procicat s’ha avançat deu dies per informar que “si no hi ha una hecatombe inesperada” –és una expressió de la consellera Alba Vergés–, comença la desescalada que ha de conduir cap a una normalització tant per a les activitats com per als moviments de les persones. No obstant això, el gran interrogant que plana sobre el Govern és com pensa limitar drets fonamentals, en cas que cregui necessari mantenir certes restriccions sense el paraigua legal que és l’estat d’alarma aprovat pel govern espanyol a l’octubre. ¿El 9 de maig hi haurà toc de queda? “Hem d’interpretar que no seria a les 22 hores”, ha respost la titular de Salut. Però ni ella ni el conseller d’Interior, Miquel Sàmper, han explicat els detalls del decret que el Govern preveu aprovar dimarts, a l’estil del que va fer a l'estiu per emparar el confinament de la comarca del Segrià.

De moment, només ha quedat clar que la restauració ja pot marcar com a diumenge de glòria el dia 9 perquè podran recuperar els tres serveis en horari ininterromput, de les 7.30 a les 23, tant a l’interior com a l’exterior. Ara bé, ho haurà de fer seguint les limitacions d’aforament actuals, és a dir, a dins dels locals amb un màxim del 30% de l’ocupació i a les terrasses depenent de l’espai que tinguin per garantir prou distància de seguretat.

Atenció a les dades

És la notícia que esperava el sector des de fa quatre mesos, just abans de les festes de Nadal, quan l’alta incidència epidemiològica va fer que el Govern limités l’obertura als torns de l’esmorzar i el dinar i més recentment permetés un horari seguit fins a mitja tarda. La fotografia actual de la pandèmia dista molt d’aquell desembre perquè la vacunació ha fet que el 85% dels de més de 85 anys ja hagin completat la pauta i el 80% dels de 60 a 79 n’hagin rebut la primera dosi. Malgrat que en les últimes setmanes les dades de l’evolució del covid constaten un “estancament i estabilitat” al voltant dels 10.500 nous positius setmanals –"Molts", ha valorat la consellera– i que les UCI es mantenen excessivament plenes, Vergés es mostra “optimista” i confiada que la immimnent arribada de més de mig milió de vacunes tingui un efecte positiu en la reducció de la mortalitat, la circulació del coronavirus i, sobretot, en la pressió assistencial als hospitals i llits de crítics.

En la compareixença conjunta de cada setmana, Vergés i Sàmper han coincidit en el fet que el calendari de la desescalada es farà sempre d'acord amb aquesta evolució de la pandèmia. Es tracta, ha dit el titular d'Interior, d'anar lents per no haver de fer passes enrere, com ja ha passat en anteriors obertures.

Sense estat d’alarma, desapareix el toc de queda, el confinament perimetral de Catalunya i la limitació del nombre de persones en grups i per això busca un nou instrument jurídic per evitar que l’última paraula recaigui en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. “Estem treballant altres vies”, ha explicat el conseller Sàmper, que ha indicat que “la intenció” és no haver de recórrer a més restriccions sempre que el comportament del coronavirus permeti els relaxaments.

Parcs i assemblees

En una inusual decisió d'aprovar dos decrets alhora, el Procicat permet que a partir del dilluns 3 de maig els parcs infantils obrin més enllà de les 20 hores per aprofitar l'esbarjo de les criatures ara que el dia s'allarga, i deixa l'horari de tancament a criteri de cada ajuntament. A més, les entitats esportives ja podran convocar assemblees de socis, sempre que restringeixin l'assistència al 50% de l'ocupació màxima de la sala.

També amb restriccions, en aquest cas al 30%, poden obrir les fires populars i els parcs d'atraccions a partir del diumenge 9 de maig, tot i que Port Aventura i el Tibidabo ja han anunciat que mantenen portes tancades fins al dissabte 15 de maig i que seguiran totes les mesures higièniques i de seguretat previstes en els protocols oficials. En aquest paquet de relaxament, s'autoritza el reinici d'activitats dels centres cívics, també amb una limitació de públic.

Un mes de restriccions per als viatgers de l'Índia

Mentrestant, el ministeri de l'Interior ha dictat una ordre per prorrogar fins al 31 de maig les restriccions d'entrada a l'estat espanyol per via aèria als passatgers procedents de països de fora de la Unió Europea i de l'espai Schengen. L'ordre també adapta aquestes limitacions d'entrada per les fronteres aèries a l'evolució de la pandèmia als diferents països. Concretament, a partir de demà, els viatgers procedents, amb escales o sense, de l'Índia, el Brasil, Sud-àfrica, Botswana, les Comores, Ghana, Kènia, Moçambic, Tanzània, Zàmbia, Zimbàbue, el Perú i Colòmbia només podran entrar en supòsits concrets.