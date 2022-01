La méteo: ruixats, nevades i vent tornaran abans de Reis

BarcelonaA poc a poc les temperatures extraordinàriament altes s'allunyen. Avui en general ha sigut un dia més fred que ahir, tot i que en algunes comarques de Girona s'han trencat els núvols baixos i la temperatura s'ha enfilat 6 o 7 graus més que ahir, ha passat per exemple a Girona i a Figueres. De fet, en el conjunt de Catalunya el dia més anormalment càlid d'aquest episodi va ser dimecres, a partir de llavors la temperatura mitjana del conjunt del país ja ha anat baixant dia rere dia, malgrat que les temperatures han continuat sent extraordinàriament altes en punts elevats. D'entre les màximes més altes d'avui destaquen els 19 graus d'Alforja, dels Hostalets de Pierola i del Pantà de Siurana, o els 18 de Cardona i de la Vall d'en Bas.

Demà entrarà una mica de vent d'entre ponent i garbí, que no serà fort però farà que la humitat baixi a la costa i que a prop de mar l'ambient torni a ser transitòriament càlid per a l'època. Per tant, tot i l'anunci del retorn del fred d'hivern, cal tenir en compte que aquest dimarts a prop de mar l'ambient pot tornar a ser força primaveral. El vent podria començar a aixecar les boires a Ponent però en general a la depressió central l'ambient seguirà sent fred i humit.

El canvi de temps més important de la setmana començarà dimarts a última hora, amb el pas d'un front que farà nevar al vessant nord del Pirineu i obrirà la porta a una massa d'aire molt més fred. La vigília de Reis al migdia la temperatura ja serà entre 3 i 8 graus més baixa que els últims dies, un descens que es notarà sobretot al Pirineu i en punts del prelitoral, però fins a cert punt també a la costa.

Dimecres nevarà fins al fons de les valls en punts de la Vall d'Aran, del Pallars i d'Andorra. També hi haurà pluges en altres comarques. En molts casos seran precipitacions minses, però a la costa i al prelitoral centrals i al sud de la Costa Brava aquestes pluges podrien ser destacables i acumular entre 5 i 10 l/m² en alguns punts, fins i tot 20 de manera local. Les precipitacions apareixeran sobretot entre la matinada i el matí, i tot fa pensar que no afectaran les cavalcades de Reis.

Aquest gir en el temps també obrirà la porta a la tramuntana i el mestral. Entre la matinada i el matí de dimecres hi haurà ratxes de fins a 100 km/h a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, un vent que amb menys importància seguirà sent protagonista a la tarda i al vespre. El dia de Reis anirà minvant però és bastant possible que el cap de setmana que ve també estigui marcat pel vent del nord i nord-oest.

En general les precipitacions d'aquest dimecres seran les úniques d'aquesta setmana, però és bastant possible que divendres i sobretot diumenge hi hagi noves tongades de precipitacions al Pirineu, especialment al vessant nord de la serralada. En molts punts de les cotes altes del Pirineu occidental aquesta setmana cauran entre 20 i 30 cm de neu nova i tornarà el fred purament d'hivern.

A llarg termini hi ha força incertesa. El més probable és una sensació normal d'hivern durant el tram central del gener. En tot cas, si hi hagués temperatures extremes, és més probable una nova pujada forta del termòmetre que no pas una fredorada.